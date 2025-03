Apples iPhone 17 Pro wird eine der auffälligsten Designänderungen der letzten Jahre mit sich bringen. Wenn ihr die Leaks verfolgt habt, wisst ihr wahrscheinlich über die neue Kameraleiste Bescheid – aber es gibt noch eine weitere Veränderung, bei der es vor allem um die Materialien geht. Neue Dummy-Modelle, die der Leaker Sonny Dickson veröffentlicht hat, unterstützen das Gerücht, dass die Rückseite der Pro-Modelle künftig zum Teil aus Aluminium und zum Teil aus Glas besteht.

In den letzten Jahren waren die günstigeren iPhone-Modelle wie das iPhone SE und das iPhone 16 bereits mit einem Aluminium-Rahmen ausgestattet. Gerüchten zufolge erhalten auch die iPhone 17 Pro Modelle einen Aluminium-Rahmen und verzichten somit auf die aktuelle Titan-Variante.

Dass nun auch bei den Pro-Modellen Aluminium mit in Spiel kommt, muss nicht zwangsläufig ein Rückschritt sein – Apple hat etwas Neues im Sinn: eine neue Rückseite, die teilweise aus Aluminium und teilweise aus Glas besteht. Das Glas soll sicherstellen, dass die drahtlose Ladefunktion weiter unterstützt werden kann. Die Umstellung auf die Aluminium-Glas-Kombi könnte dazu beitragen, das Gewicht niedrig zu halten und gleichzeitig das gewohnte Premium-Gefühl beizubehalten. Allerdings ist Aluminium nicht so stabil wie Titan.

Die von Sonny Dickson veröffentlichten Dummys deuten darauf hin, dass alle iPhone 17 Modelle, einschließlich des ultradünnen iPhone 17 Air, über MagSafe verfügen werden. Neben der Markierung für die MagSafe-Ladespule zeigt sich auch ein abgerundetes Rechteck bei den Pro-Modellen unter der Kameraleiste. Hier wird sich wahrscheinlich die Glasfläche befinden.

Here’s another look at some iPhone 17 dummies, Notice on the Pro models where the glass will change. pic.twitter.com/lJDc5KXsV9

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 20, 2025