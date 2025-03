Knapp 14 Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple mit dem iPhone 4S seinen digitalen Sprachassistenten Siri eingeführt hat. Während Siri einige Aufgaben mit Bravour lösen und beantworten kann, gibt es auf der anderen Seite allerdings auch noch viele Szenarien in denen reichlich Luft nach oben ist. Im kommenden Monat startet Apple Intelligence in Deutschland auf dem iPhone und da dürfte Siri erneut verstärkt im Fokus stehen. In den vergangenen Tagen sorgte der Sprachassistent für mehrere negative Schlagzeilen und nun erhalten wir das nächste Beispiel dafür, dass Apple bei Siri noch reichlich Arbeit vor der Brust hat.

Siri: „Was für einen Monat haben wir?“

Apple hat Anfang dieses Monats offiziell bestätigt, dass das große Siri-Update auf nächstes Jahr verschoben wird. Ob damit das nächste Kalenderjahr oder das nächste iOS-Jahr (iOS 19 erscheint vermutlich im September) gemeint ist, ist nicht bekannt. Apple-Experte John Gruber übte starke Kritik an Siri und auch intern scheint es bei Apple diesbezüglich zu rumoren. Nun legt Gruber noch einmal nach und verweist auf einen Reddit-Beitrag. Er schreibt

Ein ganzer Reddit-Thread untersucht diese einfache Frage: „Welchen Monat haben wir?“ und Siris Antwort „Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden“ (die ich gerade auf meinem iPhone 16 Pro mit iOS 18.4b4 reproduziert habe). Jemand änderte die Frage in „Welcher Monat ist es aktuell?“ und erhielt die Antwort „Es ist 2025“.

Mit iOS 18.4 wird die Siri-Animation in jedem Fall deutlich hübscher, die zugrunde liegende Technik bleibt aber identisch. Das persönlichere Siri wird vermutlich 2026 erscheinen. Gleichzeitig arbeitet Apple aber offensichtlich an einer komplett neuen Version von Siri. Diese wird allerdings erst für 2027 erwartet.