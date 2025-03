Gefühlt arbeitet Apple bereits seit mehreren Jahren an einem faltbaren iPhone, zumindest wird dies in der Gerüchteküche kolportiert. In der Tat sind wir davon überzeugt, dass sich der Hersteller seit längerer Zeit intensiv mit der Materie beschäftigt. Während Android-Hersteller bereits faltbare Smartphones auf dem Markt haben, hat sich Apple bislang noch nicht offiziell zum Thema geäußert.

So langsam aber sicher werden die Gerüchte zum faltbaren iPhone konkret

In den letzten Tagen tauchten vermehrt Gerüchte zu einem faltbaren iPhone auf. Es gibt mittlerweile mehrere Quellen, die davon sprechen, dass Apples erstes faltbares iPhone im aufgeklappten Zustand ein 7,8 Zoll Innendisplay und ein 5,5 Zoll Außendisplay haben wird. Zu diesen Quellen gehören die Analysten Ming-Chi Kuo und Jeff Pu sowie der Weibo-Account Digital Chat Station. Die Tatsache, dass gleich mehrere Quellen von identischen Größen sprechen, deutet daraufhin, dass Apple die Spezifikationen des Gerätes finalisiert.

Kuo behauptet unter anderem, dass sich das faltbare iPhone wie ein Buch öffnen lässt und nicht wie das Galaxy Z Flip von Samsung ein Clamshell-Design aufweisen wird. Erst vor wenigen Tagen gab Pu zu verstehen, das das faltbare iPhone bei Foxconn in die sogenannten „New Product Introduction“-Phase (NPI-Phase) eingetreten ist. Dies impliziert, dass dass Apple hinter den Kulissen intensiv an dem Produkt arbeitet und dieses vorantreibt. Beide Analysten sowie Mark Gurman rechnen damit, dass das erste faltbare iPhone ein vierten Quartal 2026 erscheint.

Neben einem 7,8 Zoll Innendisplay und dem 5,5 Zoll Außendisplay werden dem faltbaren iPhone zwei Kameras auf der Rückseite, eine Frontkamera sowie Touch ID anstelle von Face ID nachgesagt. Im aufgeklappten Zustand könnte das Gerät nur 4,5 mm und im zusammengeklappten Zustand zwischen 9 und 9,5 mm dick sein. Das Gehäuse soll aus Titan bestehen, das Scharnier jedoch aus einer Mischung aus Titan und Edelstahl. Auch zum Preis gab es bereits eine erste Einschätzung. Barclays-Analyst Tim Long prognostiziert einen Preis ab 2.299 Dollar.

Die Gerüchte zum faltbaren iPhone werden in der Tat konkreter und man bekommt so langsam aber sicher das Gefühl, wohin die Reise geht. Nichtsdestotrotz dürfte es mindestens noch zwei 1,5 bis 2 Jahre dauern, bis das Gerät auf den Markt kommt.