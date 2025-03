Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Neben neuen Episoden zu bestehenden Serien läuft am heutigen Tag die Animationsserie „BE@RBRICK“ von DreamWorks auf dem Apple Video-Streaming-Dienst an.

Apple TV+: Animationsserie „BE@RBRICK“ von DreamWorks ist gestartet

Knapp zwei Jahre ist es her, dass Apple TV+ die neue Zeichentrickserie „BE@RBRICK“ angekündigt hat. Nachdem wir kürzlich den offiziellen Trailer zu Gesicht bekommen haben, steht die Kinder- und Familienserie ab sofort auf Apple TV+ bereit.

Inspiriert von den kultigen BE@RBRICK-Figuren von MEDICOM TOY wird die 13-teilige Serie von DreamWorks Animation und Dentsu Inc. produziert und animiert. Mit schwungvollen Originalsongs des vierfachen Grammy-ausgezeichneten Produzenten Timbaland möchte „BE@RBRICK“ Kinder und Familien durch die universelle Sprache der Musik dazu ermutigen, ihr wahres Ich zu entdecken.

„BE@RBRICK“ folgt Jasmine Finch und ihren Bandkollegen, während sie ihre Träume verfolgen und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Aber das wird nicht einfach sein, wenn man in einer Welt lebt, in der jeder seine Rolle selbst bestimmt und in der der aufgemalte Blick, den man nach dem Highschool-Abschluss erhält, bestimmt, wer man für den Rest seines Lebens sein wird. Jasmine erkennt, dass sie und ihre Freunde es selbst schaffen müssen, damit sich ihre Welt ändert.

Zu Einstimmung auf die neue Apple Original-Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.