Die zweite Staffel von „Severance“ ist Mitte Januar gestartet. Am heutigen Freitag strahlt Apple TV+ das Staffelfinale der beliebten Thriller-Serie aus. Falls ihr die Apple Original-Serie bislang noch nicht kennt, so gebt dieser einer Chance. Nicht nur die zweite Staffel, auch die erste Staffel steht vollständig auf der Apple Video-Streaming-Plattform bereit.

„Severance – Staffel 2“: Staffelfinale ist da

Im Laufe des heutigen Vormittags haben wir euch auf die neue Animationsserie „BE@RBRICK“ auf Apple TV+ aufmerksam gemacht. Auf ein weiteres Highlight möchten wir euch noch kurz hinweisen. Ab sofort wartet das Staffelfinale zu „Severanace – Staffel 2“ auf euch.

Bereits die erste Staffel zu „Severance“ erfreute sich großer Beliebtheit. Nach dem Start der zweiten Staffel, die von verschiedenen Marketingmaßnahmen begleitet war (z.B. hier und dort), entwickelte sich diese zur beliebtesten Serie auf Apple TV+. Fans der Serie werden sich freuen, dass die dritte Staffel bereits in Arbeit ist.

In „Severance“ leitet Mark Scout (Scott) ein Team bei Lumon Industries, dessen Mitarbeiter sich einem Abfindungsverfahren unterzogen haben, das ihre Erinnerungen zwischen ihrem Arbeits- und Privatleben chirurgisch trennt. Dieses gewagte Experiment in Sachen „Work-Life-Balance“ wird in Frage gestellt, als Mark sich im Zentrum eines sich entwirrenden Mysteriums wiederfindet, das ihn dazu zwingt, sich mit der wahren Natur seiner Arbeit auseinanderzusetzen … und seiner selbst. In Staffel zwei erfahren Mark und seine Freunde die schlimmen Folgen, wenn sie mit der Abfindungsbarriere spielen, was sie noch tiefer ins Elend führt.

Um euch evtl. auf den Geschmack zu bringen, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden. Darüberhinaus hat Apple eine Clip zu Folge 210 „Cold Harbor“ (Staffelfinale) veröffentlicht.