Apple hat ein arbeitsreiches Jahr vor sich, in dem wichtige Software-Updates für iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16 anstehen. Neben den üblichen Verdächtigen gibt es aber auch etwas ganz Neues: homeOS. Der Neuzugang im Apple-Ökosystem soll eine neue Kategorie von Smart-Home-Geräten antreiben, beginnend mit dem kommenden HomePad.

Ein neues Betriebssystem für ein neues Gerät

Apple bringt nur dann ein neues Betriebssystem auf den Markt, wenn es dafür einen guten Grund gibt. In diesem Fall soll homeOS zusammen mit dem HomePad debütieren, einem Smart-Display, das das Beste von dem iPad und HomePod vereint.

Mit dem HomePad will Apple in den Markt der intelligenten Displays einsteigen und erweitert damit seine Home-Strategie. Das Design bietet laut den aktuellen Gerüchten einen eingebauten Akku, interne Lautsprecher und ein 6 Zoll Display. So ist es kompakt genug, um sich in jeden Raum unauffällig einzufügen, und bietet dennoch genug Funktionalität, um zum Herzstück des Smart Home zu werden.

Während offizielle Details über die Hardware des HomePad noch unter Verschluss gehalten werden, stellt 9to5Mac schon jetzt zusammen, was wir von homeOS erwarten können.

Ein vertrauter Homescreen, maßgeschneidert für das Smart Home

Wenn ihr ein iPhone oder iPad im Einsatz habt, wird euch homeOS auf Anhieb vertraut vorkommen. Apple bringt laut den aktuellen Gerüchten einen anpassbaren Homescreen auf die Plattform, der unter anderem folgendes ermöglichen soll:

Hinzufügen von Widgets für Wetter, Kalender und mehr.

Starten von Apps über ein gitterartiges Layout.

Ein Dock für den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Apps.

Steuerung von Smart-Home-Geräten direkt über die Benutzeroberfläche.

Siri wird intelligenter

Eine der größten neuen Funktionen, die mit homeOS kommen sollen, ist ein Upgrade für Siri. Apple arbeitet daran, Siri kontextbezogener zu machen. Dabei soll Siri auch in der Lage sein, Aufgaben über mehrere Apps hinweg auszuführen. Hier wird es spannend. Bekanntlich ist Apple auf Probleme bei der Entwicklung der neuen Siri gestoßen, was zu Verzögerungen führen wird. Somit bleibt abzuwarten, ob die intelligentere Siri bereits zum Start des HomePad ihren Dienst antreten kann.

Apps in homeOS

Zum Start von homeOS ist kein vollwertiger App Store zu erwarten. Stattdessen bietet Apple eine Reihe von integrierten Apps an, die das Wesentliche abdecken:

FaceTime

Notizen

Kalender

Erinnerungen

Home

Safari

Nachrichten

Musik

TV

Podcasts

Wetter

Fotos

Dynamische Reaktion auf die Benutzerentfernung

Dank eingebauter Sensoren kann das HomePad erkennen, wie nahe dem Gerät man sich befindet. So soll homeOS dynamisch passende Funktionen anbieten. Wenn ihr zum Beispiel in der Nähe seid, zeigt homeOS interaktive Widgets und Bedienelemente an. Aus der Ferne wird euch hingegen eine Foto-Diashow präsentiert.

Apples Vision für homeOS

Apple hat seine Home-Produkte lange Zeit wie ein Nebenprojekt behandelt, aber 2025 kündigt sich eine große Veränderung an. Mit der Einführung des HomePad verstärkt Apple sein Engagement im Smart Home. Dabei geht es nicht nur um einzelne Produkte. Es geht darum, ein nahtloses, vernetztes Ökosystem zu schaffen, das Apple in den Mittelpunkt der Smart-Home-Erfahrung stellt. Gelingt Apple mit homeOS dieser Schritt, könnte der Weg für noch mehr Möglichkeiten in der Zukunft geebnet werden. Hierzu zählen weitere völlig neue Produkte, wie ein iPad-ähnliches Roboter-Heimgerät.