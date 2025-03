Wenn ihr wie wir schon mit Spannung auf die offizielle Bekanntgabe der dritten Staffel von „Severance“ gewartet habt, könnt ihr aufatmen. „Severance“ hat nach den vielen Andeutungen endlich grünes Licht für eine weitere Staffel erhalten. Der mit dem Emmy und dem Peabody Award ausgezeichnete Psychothriller ist die meistgesehene Serie auf Apple TV+ und bereitet sich auf eine weitere Runde existenzieller Ängste, mysteriöser Flure und einer guten Portion Unternehmenssatire vor.

„Severance“ kehrt mit einer hochkarätigen Besetzung zurück. So gibt Apple bekannt, dass Adam Scott, Britt Lower, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette und andere für eine dritte Staffel nach Lumon Industries zurückkehren – zusammen mit der kreativen Leitung von Ben Stiller (ausführender Produzent und Regisseur) und Schöpfer Dan Erickson.

Die für die Serie charakteristische Mischung aus unheimlicher Sci-Fi und emotionaler Erzählung wird somit wieder mit dem bekannten Dream-Team fortgesetzt. Stiller selbst meldete sich mit einer typisch surrealen Aussage zu Wort: „Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, aber man hat mir gesagt, dass die dritte Staffel genauso unterhaltsam sein wird.“

Für diejenigen, die die Serie noch nicht kennen: „Severance“ handelt von Mark Scout (Adam Scott), einem Angestellten bei Lumon Industries, der sich einem chirurgischen Eingriff unterzieht, bei dem seine beruflichen und persönlichen Erinnerungen getrennt werden. Was als radikaler Ansatz zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben beginnt, entwickelt sich schnell zu einer düsteren Angelegenheit.

„Severance“ ist nicht nur ein weiterer Sci-Fi-Thriller auf Apple TV+, sondern eines der Kronjuwelen der Streaming-Plattform. Branchenschätzungen zufolge beliefen sich die Kosten für die zweite Staffel auf fast 20 Millionen Dollar pro Folge, was sie zu einer der teuersten Serien im Angebot von Apple TV+ macht.

Die Investition hat sich gelohnt. Daten von Parrot Analytics deuten darauf hin, dass allein die erste Staffel neue Abonnements im Wert von über 200 Millionen Dollar einbrachte, vor allem in internationalen Märkten. Apple veröffentlicht zwar keine offiziellen Zuschauerzahlen, aber in Rankings von Drittanbietern zählt „Severance“ zu den erfolgreichsten Serien auf dem Markt.

Die ersten beiden Staffeln von „Severance“ sind bereits auf Apple TV+ verfügbar.

