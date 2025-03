Ubisoft bringt Assassin’s Creed Shadows nach zwei Verschiebungen endlich auf den Markt – und das gleichzeitig für Mac, Windows-PCs und Konsolen. Ein AAA-Titel, der direkt zum Start auch auf dem Mac spielbar ist, stellt eine Seltenheit dar. Genau deshalb hat Apple das Spiel bereits auf der WWDC ins Rampenlicht gerückt und vor kurzem mit einem eigenen Blogeintrag gewürdigt.

Zwei Helden, zwei Spielstile

Assassin’s Creed Shadows spielt im Japan des 16. Jahrhunderts und ist Teil der Assassin’s Creed Hauptreihe. Das Spiel konzentriert sich auf den Konflikt zwischen der Assassinen-Bruderschaft und dem Templer-Orden.

Die Spieler können in die Rolle von Fujibayashi Naoe, einer Shinobi-Assassinen, und Yasuke, einem Samurai, schlüpfen. Jeder Charakter bietet einen eigenen Spielstil, mit eigenen Fortschrittspfaden, Fähigkeiten, Waffenoptionen und Werten. Während Naoe Stealth-Fähigkeiten nutzt, zeichnet sich Yasuke im Kampf aus. Beide Charaktere sind Teil der Handlung und werden zu verschiedenen Zeiten gespielt. Dabei bietet Assassin’s Creed Shadows eine riesige offene Welt, die es zu erkunden gilt. In einer wunderschönen Grafik erleben die Spieler eine Vielzahl von Landschaften mit wechselndem Wetter und Jahreszeiten.

Erzählung mit Tiefgang, Gameplay mit alten Schwächen

Die Hauptstory setzt auf Drama und Konflikte: Yasuke hadert mit dem brutalen Samurai-System, obwohl er Nobunaga dankbar ist. Naoe sucht Rache für Gräueltaten an Unschuldigen. Während das Setting und die Story frischen Wind in die Assassin’s Creed Reihe bringt, gibt es abseits der Hauptmissionen allerdings wieder altbekannten Ubisoft-Standard: Sammelobjekte, Aussichtstürme und mehr aus der Ubi-Formel. Wer das mag, kann sich hier austoben. Wer nicht, kann das meiste davon ignorieren, ohne was Wichtiges zu verpassen. Die Hauptstory allein bietet euch solide 30 bis 40 Stunden Spielzeit – wer wirklich alles sehen will, kann locker doppelt so lange in der Welt von Assassin’s Creed Shadows unterwegs sein.

Preis und Mac-Support: AAA zum Vollpreis

Assassin’s Creed Shadows kostet im App Store 69,99 Euro – ein stolzer, aber mittlerweile üblicher Preis für ein AAA-Spiel dieser Größenordnung. Auch hier gibt es wieder optionale In-App-Käufe für kosmetische Items und Ressourcen. Die bringen zwar keinen echten Gameplay-Vorteil, wirken bei einem Vollpreistitel aber trotzdem fehl am Platz.

Technisch läuft der Titel auf Apple Silicon Macs – dank Metal und Apples Game Porting Toolkit. Auf M3- und M4-Macs gibt es zusätzlich Echtzeit-Raytracing. Assassin’s Creed Shadows ist eines der ambitioniertesten Mac-Releases der letzten Jahre und zeigt, wie ernst Apple das Thema Gaming mittlerweile nimmt.