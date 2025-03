Geräte von Apple, die das Unternehmen in Kunststoff hüllte, standen oft unter einem schlechten Stern. Doch während es das iPhone 5c zumindest in die Händlerregale geschafft hatte, scheint die Apple Watch SE aus Kunststoff noch nicht einmal die Planungsphase zu überstehen. So berichtet Bloombergs Mark Gurman, dass Apples Plan, auf ein Kunststoffgehäuse umzusteigen, nun „ernsthaft in Gefahr“ ist, und das nicht nur wegen der Ästhetik – es gibt größere Probleme hinter den Kulissen.

Designprobleme und kaum Ersparnis

Berichten zufolge hatte Apple die Idee, das aktuelle Aluminiumgehäuse der Apple Watch SE durch eine Kunststoffalternative zu ersetzen. Auf dem Papier schien dies ein kluger Schachzug zu sein. Dank der geplanten niedrigeren Produktionskosten und einem damit resultierenden günstigeren Verkaufspreis sollte der Einstieg in die Welt der Apple Watch noch zugänglicher werden.

Interne Herausforderungen erschweren jedoch diesen Plan. Gurman berichtet, dass das Designteam von Apple mit dem Aussehen des Kunststoffgehäuses nicht zufrieden ist. Noch kritischer ist, dass Apple festgestellt hat, dass die Herstellung der Plastikversion nicht wesentlich billiger ist als die Beibehaltung von Aluminium.

Der mangelnde optische Reiz und ein minimaler Kostenvorteil sind durchaus eine schlechte Kombination, was ernsthafte Zweifel an der Durchführbarkeit des Kunststoffdesigns aufkommen lässt. Für Apple muss jedes Produkt die richtige Balance zwischen Erschwinglichkeit, Designqualität und Markenintegrität finden. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint die Apple Watch aus Kunststoff diesen Standard nicht zu erfüllen.

Unabhängig von der Ungewissheit um das Plastikmodell ist die Apple Watch SE selbst überfällig für ein Update. In diesem Herbst wird das aktuelle Modell drei Jahre alt werden. Möglicherweise haben die Probleme rund um das Material der Apple Watch SE die nächste Generation verzögert.