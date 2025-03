Apple arbeitet angeblich an einer Apple Watch mit einer eingebauten Kamera, die bereits im Jahr 2027 an unserem Handgelenk landen könnte. Laut Bloombergs Mark Gurman hat Apple verschiedene Prototypen in der Pipeline. Hierzu zählen ein Modell mit einer direkt in das Display integrierten Kamera und eine Variante, bei der die Linse in der Nähe der Digital Crown angebracht ist.

Visuelle Intelligenz auf der Apple Watch

Bevor wir uns jetzt vorstellen, wie man beim morgendlichen Joggen FaceTime-Anrufe am Handgelenk führen könnte, tritt Gurman auf die Bremse. Anstatt Video-Anrufe auf die Apple Watch zu bringen, soll die Kamera für die Visuelle Intelligenz genutzt werden.

Visuelle Intelligenz bietet bereits auf dem iPhone 16 (und bald auch iPhone 15 Pro) eine neue Ebene der Kontexterkennung für die Kamera. Richtet man beispielsweise das Gerät auf ein Restaurant, werden Öffnungszeiten, Bewertungen und Kontaktinformationen angezeigt. Außerdem kann die Funktion Texte laut vorlesen, Telefonnummern erkennen, um sie direkt zu speichern, oder dabei helfen, ein Produkt online zu finden.

Mit der Apple Watch könnte diese Funktion sogar noch praktischer sein. Stellt euch vor, ihr geht an einem Café vorbei, richtet die Apple Watch in die Richtung des Geschäfts und erhaltet sofort die Öffnungszeiten, Menü-Highlights oder sogar die Verfügbarkeit von Reservierungen. Es geht um Bequemlichkeit, Kontext und darum, dass das iPhone öfter in der Tasche bleibt.