Apples großes Siri-Upgrade wird sich zwar verspäten, aber das bedeutet nicht, dass iOS 18.4 ein langweiliges Update wird. Vor allem öffnen sich die Tore von Apple Intelligence endlich auch für Nutzer aus der EU. Zudem wird es einige komplett neue Funktionen geben, wenn iOS 18.4 Anfang April zusammen mit iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 veröffentlicht wird.

Prioritätsbenachrichtigungen

Wenn ihr jemals eine wichtige Nachricht verpasst habt, weil sie unter einem Stapel von beliebigen Benachrichtigungen begraben wurde, kommen die neuen Prioritätsbenachrichtigungen wie gerufen. iOS 18.4 zeigt die wichtigsten Nachrichten zuerst an und hebt diese in einem speziellen Bereich auf dem Sperrbildschirm hervor. Apple verwendet Apple Intelligence, um zu entscheiden, welche Benachrichtigungen den Prioritätsstatus verdienen.

Ihr könnt die Funktion global einschalten oder für jede App einzeln festlegen. In der Beta-Version von iOS 18.4 ist die Funktion nicht standardmäßig aktiviert, aber das könnte sich in der finalen Version ändern.

Visuelle Intelligenz jetzt auch für das iPhone 15 Pro

Visuelle Intelligenz bietet eine neue Ebene der Kontexterkennung für die Kamera. Richtet man beispielsweise das iPhone auf ein Restaurant, werden Öffnungszeiten, Bewertungen und Kontaktinformationen angezeigt. Außerdem kann die Funktion Texte laut vorlesen, Telefonnummern erkennen, um sie direkt zu speichern, oder dabei helfen, ein Produkt online zu finden. Bisher war die Visuelle Intelligenz nur für das iPhone 16 verfügbar, mit iOS 18.4 können sich auch Nutzer eines iPhone 15 Pro über die Funktion freuen.

Ambient-Musik

iOS 18.4 hat einen Schalter für Ambient-Musik, der zum Kontrollzentrum hinzugefügt werden kann. Ihr könnt aus vier verschiedenen Sound-Kategorien wählen, darunter „Schlafen“, „Entspannen“, „Produktivität“ und „Wohlbefinden“. Wenn eine der Kategorien ausgewählt wird, wird eine zufällige Auswahl an Sounds oder Musik aus dieser Kategorie abgespielt.

Pausieren von App Store Downloads

Mit iOS 18.4 kommt eine Neuerung für den App Store, dank der ihr Downloads pausieren könnt. Bisher bestand die einzige Möglichkeit, einen Download zu unterbrechen, darin, ihn komplett zu stoppen. In iOS 18.4 gibt es eine neue Pause-Taste, mit der der Download einer App oder eines Updates vorübergehend angehalten und später fortgesetzt werden kann, ohne dass der ursprüngliche Fortschritt verloren geht.

Neue Emojis

Es gibt eine Handvoll neuer Emojis in iOS 18.4. Zu den neuen Emojis zählen unter anderem ein Smiley mit Tränensäcken, ein Fingerabdruck, ein blattloser Baum, ein Radieschen, eine Harfe, eine Schaufel und ein Farbklecks.

iPhone-App für Vision Pro

Wenn ihr eine Vision Pro habt, könnte die neue iPhone-App für Apples Mixed-Reality-Headset praktisch sein. So führt Apple in iOS 18.4 eine iPhone-App ein, mit der man Informationen über das Headset anzeigen, Inhalte finden und Apps auf das Headset laden kann. Besonders nützlich ist die Funktion, den Gastmodus von dem iPhone aus zu steuern. Wenn jemand euer Headset testen will, wird auf dem iPhone ein Pop-up-Fenster angezeigt. Von dort aus könnt ihr auswählen, welche Apps und Erlebnisse die Person sehen soll. Ihr könnt sogar den AirPlay-Modus verwenden, um den Inhalt der Vision Pro auf dem iPhone zu sehen.

Apple Intelligence wird auf die EU ausgeweitet

Apple Intelligence kommt endlich auch auf iPhones und iPads in der EU. Bislang waren die KI-Funktionen in der EU aufgrund regulatorischer Hürden nur auf dem Mac verfügbar. Doch ab April werden iPhone- und iPad-Nutzer mit iOS 18.4 Zugriff auf die gesamte Palette der Apple Intelligence Funktionen haben.

Mehr Sprachen

Mit der Ausweitung der Verfügbarkeit erweitert Apple auch die verfügbaren Sprachen. So unterstützt Apple Intelligence mit iOS 18.4 neben dem bereits verfügbaren Englisch auch Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtes Chinesisch. Zusätzlich wird es für Nutzer in Singapur und Indien eine lokalisierte englische Unterstützung geben.

Apple plant, iOS 18.4 Anfang April zusammen mit iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 zu veröffentlichen.