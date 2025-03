Mit der Beta von iOS 18.4 hat Apple eine Funktion eingeführt, die bei vielen Nutzern für Stirnrunzeln gesorgt hat. So erschien plötzlich beim Öffnen eines neuen Tabs in Safari eine scrollbare Liste mit den letzten Suchbegriffen. Wie uns einer unser Leser zugetragen hat (Danke Besnik), ermöglicht es Apple nun, die Anzeige der letzten Suchbegriffe in den Safari-Einstellungen zu deaktivieren.

Safari zeigt die letzten Suchen

Die Idee dahinter war offensichtlich gut gemeint. Wer viel googelt, sucht häufig dieselben Dinge mehrfach. Warum also nicht gleich den Schnellzugriff auf die letzten Suchen direkt im neuen Tab anbieten? Spart Zeit, erspart Umwege über die etwas versteckte Verlaufsliste und wirkt erstmal wie ein netter Komfortbonus.

Doch genau hier liegt das Problem. Denn was ihr zuletzt gesucht habt, ist nicht immer etwas, das man auf dem Bildschirm seines iPhone offen sehen will, besonders wenn man das Gerät mal eben einem Freund, Kollegen oder Familienmitglied in die Hand drückt. Was das Ganze noch heikler machte, war die Tatsache, dass es nicht möglich war, die neue Suchübersicht zu deaktivieren. Sie war einfach da. Immer. Ohne Vorwarnung und ohne Opt-out. Gerade in einem System, das sich gerne mit seinem Fokus auf Datenschutz brüstet, wirkte diese plötzliche Transparenz reichlich ungeschickt.

Zwar kann man argumentieren, dass sensible Recherchen ja auch im Privatmodus gemacht werden können, wo nichts gespeichert wird. Und ja, ein iPhone ist in der Regel gesperrt. Aber im Alltag sieht es oft anders aus. Ein kurzes Entsperren, ein schneller Seitenwechsel und schon steht der Suchbegriff im Raum, der im Verborgenen hätte bleiben sollen.

Mehr Kontrolle über den Suchverlauf

In der vierten Beta von iOS 18.4 hat Apple jetzt reagiert. Unter „Einstellungen“ > „Safari“ findet ihr nun einen neuen Schalter, mit dem sich die automatische Anzeige der letzten Suchbegriffe deaktivieren lässt. Ein kleiner, aber wichtiger Schritt für alle, denen ihre Suchhistorie ein bisschen zu privat ist, um sie ungefragt präsentiert zu bekommen.

Allerdings bleibt der Suchverlauf im Tab der neue Standard. Heißt: Auch nach dem Update ist die Funktion erstmal eingeschaltet. Ihr müsst also selbst aktiv werden, um den Sichtschutz über eure Google-Gewohnheiten wieder hochzufahren.