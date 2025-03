Apple verstärkt sein Engagement für die Umwelt. Wie das Unternehmen heute bekannt gab, investiert es rund 100 Millionen Dollar, um die nächste Welle von Projekten für saubere Energie in China voranzutreiben. Der Schritt ist Teil des umfassenderen Plans von Apple, seine gesamte globale Lieferkette bis zum Jahr 2030 auf hundert Prozent erneuerbare Energien umzustellen.

Energieversorgung mit Wind- und Solarenergie

Es ist nicht das erste Projekt von Apple zur Entwicklung sauberer Energien in China. Mit der neuen Finanzierung wird die zweite Phase des China Clean Energy Fund unterstützt. Dabei handelt es sich um ein Programm, das Apple ins Leben gerufen hat, um den Ausbau erneuerbarer Energien in China zu fördern, insbesondere von Wind- und Solarenergie. In der ersten Phase wurden erfolgreich über ein Gigawatt an neuen Energieprojekten in das Netz eingespeist. Mit dieser zweiten Phase sollen jährlich weitere 550.000 Megawattstunden sauberer Energie bereitgestellt werden. Das reicht aus, um Hunderttausende von Haushalten mit Strom zu versorgen.

Apple 2030

Die neue Investition spielt eine zentrale Rolle in Apples langfristigen Strategie, bis 2030 in allen Bereichen des Unternehmens klimaneutral zu werden. Das umfasst alles, von iPhones und Macs bis hin zu den Fabriken, der Logistik und den Partnern, die an der Herstellung und Lieferung der Geräte beteiligt sind.

Es ist ein ehrgeiziger Plan, doch Apple macht stetig Fortschritte. Von der Installation von Solarzellen auf Dächern in Kalifornien bis hin zur Förderung der Produktion von 100 Prozent recyceltes Aluminium arbeitet das Unternehmen aktiv daran, seine Nachhaltigkeitsversprechen in die Tat umzusetzen.

Wenn ihr mehr über „Apple 2030“ erfahren wollt, findet ihr auf der Umweltseite des Unternehmens eine vollständige Aufschlüsselung. Die Kernaussage ist eindeutig. So schreibt Apple: