Vergangene Woche hatte Apple TV+ angekündigt, dass am 24. März 2025 der Apple Original-Podcast „Big Time“ startet. Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass wir den Stichtag erreicht haben und „Big Time“ in der Tat zur Verfügung steht.

Apple Original Podcast „Big Time“ ist gestartet

Apple TV+ bietet nicht nur Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen, sondern hält mittlerweile auch auch den ein oder anderen Original-Podcasts bereit. Das Portfolio wird ab sofort durch „Big Time“ ergänzt.

Moderiert vom legendären Schauspieler und Filmemacher Steve Buscemi („Boardwalk Empire“, „Miracle Workers“), untersucht die 14-teilige Serie dreiste Verbrechen – vorgetäuschte Entführungen, aufwendige Raubüberfälle und sogar gestohlene Haie. Jede Woche präsentiert Buscemi eine neue wahre Geschichte über einen gigantischen Betrug oder ein Komplott, das beinahe funktioniert hätte. „Big Time“ wird von Lee Eisenbergs Piece of Work Entertainment und Campside Media in Zusammenarbeit mit Buscemi und Wren Arthurs Olive Productions produziert.

Apple TV+ Abonnenten können ihr Abonnement mit Apple Podcasts verbinden, um am 24. März auf die ersten beiden Folgen zugreifen zu können. Neue Folgen sind jeweils eine Woche früher unter apple.co/BigTimePod verfügbar. Nicht-Abonnenten können die erste Folge am 24. März hören. Bis zum Finale am 16. Juni erscheint wöchentlich eine neue Folge.