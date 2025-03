Die Gerüchte zu einem faltbaren iPhone haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Man bekommst so langsam aber sicher das Gefühl, dass sich hinter den Kulissen etwas tut und Apple an einer Einführung des Geräte im kommenden Jahr arbeitet.

Bloomberg. faltbares iPhone startet nächstes Jahr

Während im Android-Lager bereits mehrere faltbare Smartphones auf dem Markt sind, hat sich Apple bislang noch nicht offiziell zur Materie geäußert, geschweige denn ein Produkt angekündigt. Dies könnte sich im kommenden Jahr ändern. Mark Gurman von Bloomberg äußert sich in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters wie folgt:

Ich habe meine Bewunderung für das Z Fold von Samsung Electronics Co., ein Smartphone in Standardgröße, das sich zu einem kleinen Tablet aufklappen lässt, schon deutlich zum Ausdruck gebracht. Es ist ein Traumgerät für die Arbeit und zum Ansehen von Videos – eine Kategorie, die Apple nicht ignorieren kann. Ich gehe davon aus, dass das Unternehmen nächstes Jahr ein eigenes faltbares Smartphone mit ähnlichem Design wie das Samsung-Gerät auf den Markt bringen wird. Ich gehe außerdem davon aus, dass das Produkt viele der gleichen Technologien wie das kommende iPhone 17 „Air“ nutzen wird. Obwohl das Produkt voraussichtlich um die 2.000 US-Dollar kosten wird, verspricht es ein großer Erfolg für Apple zu werden. Es mag eine Weile dauern, bis die Verkaufszahlen steigen (ich würde nicht erwarten, dass es den „Superzyklus“ von Upgrades ankurbelt, auf den die Wall Street immer hofft), aber der Preis wird die Verkäufe enorm ankurbeln. Und es dürfte ein Gewinn für die Verbraucher sein, die Apple gedrängt haben, endlich in diese Kategorie einzusteigen.

Zuletzt hieß es, dass Apple bei seinem „iPhone Fold“ auf ein Bookstyle-Design mit einem rund 7,8 Zoll großen, faltenfreien Innendisplay sowie einem etwa 5,5 Zoll großen Außendisplay setzt. Touch ID könnte als Seitentaste zurückkehren, da Face ID möglicherweise aufgrund der internen Platzbeschränkungen nicht verbaut werden kann. as faltbare iPhone soll im gefalteten Zustand 9–9,5 mm und im aufgeklappten Zustand 4,5–4,8 mm messen.