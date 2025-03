Über das Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser geht er nicht nur auf eine Apple Watch SE aus Kunststoff und zukünftige Apple Watch Modelle mit Kamera, sondern auch auf das iPhone 17 ein. Dieses Modell soll mit einem ProMotion Display ausgestattet sein.

Im Herbst dieses Jahres wird Apple die neue iPhone 17 Familie ankündigen. Es wird erwartet, dass der Hersteller aus Cupertino ein iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max präsentieren wird. Das iPhone 17 Air soll ein besonders dünnes Modell werden, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro sollen große Upgrades inkl. einer neuen Kameraleiste auf er Rückseite erhalten.

Doch wie steht es um das Standard iPhone 17? Wird dieses langwellig? In der Tat soll das iPhone 17 keine bannreichenden Neuerungen erhalten, nichtsdestotrotz wird das Gerät punktuell verbessert. Ein Highlight dürfte ein ProMotion-Display sein. Gurman schreibt

Das Standard-iPhone 17 wird dem gleichen Muster wie in den letzten Jahren folgen und keine wesentlichen neuen Funktionen erhalten. Apple hebt sich seine neuesten Features für die höherwertigen Modelle auf, und ich gehe nicht davon aus, dass sich das in diesem Jahr ändern wird. Wie andere bereits berichtet haben, wird das Gerät wahrscheinlich einige kleinere Verbesserungen an der Rückkamera sowie ein ProMotion-Display erhalten, das flüssigeres Scrollen und Animationen ermöglicht. Außerdem wird es mit dem neuen A19-Chip ausgestattet sein. Die Pro-Modelle hingegen erhalten umfassende Upgrades des Kamerasystems, darunter 48-Megapixel-Sensoren für die drei Kameras auf der Rückseite. Angesichts seines Preises wird das iPhone 17 ein solides Angebot im Apple-Sortiment bleiben. Wenn ich jedoch etwas im 800-Dollar-Bereich ausgeben müsste, würde ich versuchen, etwa 100 Dollar mehr auszugeben und mir nur das schlanke neue iPhone 17 Air zu holen. Bei den Spezifikationen werden Sie wirklich nicht viel einbüßen und Sie erhalten ein bemerkenswert dünnes und leichtes Telefon (mit deutlich mehr Bildschirmfläche).