MEATER – Anbieter von kabellosen, smarten Fleischthermometern – haben wir in den letzten Jahren mehrfach thematisiert. SO haben wir zuletzt MEATER 2 Plus bzw. MEATER Pro und MEATER Pro XL getestet. Am heutigen Tag bringt MEATER das erste smarte Zwei-Sonden-Fleischthermometer der Pro Kollektion auf den Markt.

MEATER Pro Duo ist da

MEATER erweitert sein Portfolio und stellt am heutigen Tag MEATER Pro Duo vor, das erste Zwei-Sonden-Gerät der „Pro Kollektion“. Dabei verfügt MEATER Pro Duo über dieselbe hochmoderne Technologie, Hitzebeständigkeit und widerstandsfähige Bauweise wie der MEATER Pro, jedoch mit zwei wesentlichen Unterschieden. Der MEATER Pro Duo bietet zwei Sonden, um mehrere Gerichte gleichzeitig zu kochen sowie unbegrenzte WLAN- und Cloud-Reichweite für eine vollständige Abdeckung im gesamten Haus.

Highlights

Unbegrenzte WLAN- & Cloud-Reichweite: Diese Funktion bietet Echtzeit-Updates und Kontrolle über die MEATER App, wodurch es möglich wird, die Küche zu verlassen und den Kochfortschritt bequem aus der Ferne zu verfolgen. Mit nahtlosem Zugriff auf die MEATER Cloud können Nutzer Temperaturen überprüfen, Benachrichtigungen erhalten und sogar angeleitete Rezeptvorschläge auf einem Smartphone oder Tablet ansehen.

Fortschrittliche Temperaturpräzision: Jede Sonde enthält fünf interne Sensoren und einen Umgebungssensor, die in der Lage sind, die Innentemperaturen von Fleisch bis zu 105°C und die Umgebungstemperaturen bis zu 550°C zu überwachen. Mit fortschrittlicher Präzision und zertifizierter Genauigkeit lässt sich jedes Detail verfolgen.

Zwei Vollmetallsonden: Das Ladegerät enthält zwei elegante Edelstahlsonden, die nicht nur durch ihre erhöhte Haltbarkeit überzeugen, sondern auch einen Hauch von Eleganz in die Küche bringen. Die wasserdichten Sonden sind für eine Vielzahl von Zubereitungsmethoden ausgelegt und eignen sich perfekt zum Frittieren, Sous-Vide-Garen, Kochen über offenem Feuer und mehr. Darüber hinaus sorgt ihr spülmaschinenfestes Design für mühelose Reinigung und Wartung, sodass der Fokus vollständig auf die Perfektionierung einer breiten Palette kulinarischer Kreationen gerichtet werden kann.

USB-C-Schnellladen: Mit einem Ladevorgang von nur fünf Minuten bietet der MEATER Pro Duo bis zu zwei Stunden Kochzeit, während eine 30-minütige Ladung die Nutzung auf 24 Stunden verlängert. Vollständig geladen bieten die Sonden mehr als 24 Stunden ununterbrochenen Betrieb und gewährleisten zuverlässige Leistung für längere Kochvorgänge.

MEATER 2 Plus / MEATER Pro sowie MEATER Pro XL konnten uns zuletzt absolut überzeugen. Mit dem MEATER Pro Duo bringt der Hersteller ein Produkt auf dem Markt, welches sich mit seinen zwei Sonden zwischen der 1er Sonde und der 4er Sonde positioniert. Kostenpunkt für MEATER Duo Pro? 219 Euro.