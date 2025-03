Apple hat vor wenigen Augenblicken die Worldwide Developers Conference 2025 (WWDC) angekündigt. Diese findet in der Woche vom 09. Juni statt. Anfang Juni erhalten wir somit einen Ausblick auf iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 und Co.

WWDC 2025 findet vom 09. bis 13. Juni statt

Apple hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen die jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) vom 9. bis 13. Juni 2025 online veranstalten wird. Für Entwickler und Studierende wird es am 9. Juni die Möglichkeit geben, persönlich bei einer speziellen Veranstaltung im Apple Park mit dabei zu sein. Kurzum: am 09. Juni findet die eröffnete Keynote statt. Dann erhalten wir einen Ausblick auf iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 und visionOS 3

Die Teilnahme an der WWDC25, die die neuesten Entwicklungen der Apple Software in den Mittelpunkt stellen wird, ist für alle Entwickler kostenlos. Als Teil von Apples kontinuierlichem Engagement, Entwickler bei der Verbesserung ihrer Apps und Spiele zu unterstützen, wird die Veranstaltung auch einen einzigartigen Zugang zu Experten von Apple sowie Einblicke in neue Technologien, Frameworks und Funktionen bieten.

Die Teilnehmerzahl für die speziellen Veranstaltung im Apple Park ist begrenzt. Details zur Anmeldung findet man auf der WWDC25-Webseite.

Auch in diesem Jahr veranstaltet Apple wieder eine Swift Student Challenge, um die nächste Generation von Entwicklern zu unterstützen. Am 27. März werden die diesjährigen Bewerber über ihren Status benachrichtigt und die Gewinner sind berechtigt, sich für die Teilnahme an der Spezialveranstaltung vor Ort im Apple Park zu bewerben. Darüber hinaus werden fünfzig „Distinguished Winners“, die für herausragende Einreichungen ausgezeichnet werden, für drei Tage nach Cupertino, Kalifornien eingeladen.