Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple den Release Candidate zu iOS 18.4 veröffentlicht und damit die Karten auf den Tisch gelegt, was uns beim kommenden X.4 Update erwartet. Sollten keine größeren Ungereimtheiten mit dem Release Candidate bekannt werden, wird dieser zeitnah zur finalen Version deklariert. Wie nun bekannt wird, ist auch eine neue Programmierschnittstelle (API) für Sport-Apps in CarPlay mit an Bord.

iOS 18.4: neue API für Sport-Apps in CarPlay

iOS 18.4 stellt ein großes Update dar und bringt zahlreiche neue Funktionen auf das iPhone. Hierbei denken wir unter anderem an Apple Intelligence für das iPhone in Deutschland sowie weiteren Ländern, die Erweiterung von Visual Intelligence, Verbesserungen für verschiedene Apps und mehr. Das Update bringt auch eine neue API für Sport-Apps in CarPlay.

Groß angekündigt hat Apple die neue API nicht. Vielmehr hat der Hersteller eine neue Dokumentation im Apple Den Center veröffentlicht. Apple beschreibt die API mit dem Namen „CPNowPlayingModeSports“ als „Sportmodus“ für CarPlay, der das Layout des „Jetzt spielen“-Bildschirms an „Sportereignisse“ anpasst. Es heißt

Der Sportmodus stellt ein Layout für „Jetzt spielen“ dar, das für das Live-Streaming oder die aufgezeichnete Wiedergabe eines Sportereignisses mit genau zwei Mannschaften geeignet ist.

Apple beschreibt dabei verschiedene Elemente wie folgt:

backgroundArtwork: Ein großes, farbenfrohes Bild für den Hintergrund des Spielbildschirms. Ein Farbverlauf oder ein Überblendbild eignet sich am besten, insbesondere wenn es die Grundfarben der einzelnen Teams enthält. Stelle ein Bild bereit, das maximal 500 x 500 Pixel groß ist.

eventStatus: Eine Darstellung des aktuellen Ereignisstatus.

leftTeam: Die Sportmannschaft, die auf der linken Seite des aktuellen Spielbildschirms angezeigt werden soll. Dies ist üblicherweise (aber nicht immer) die Auswärts- oder Gastmannschaft. Diese Mannschaft wird in allen Layouts links angezeigt; sie wechselt nicht nach rechts, wenn es sich um eine Rechts-nach-Links-Sprache handelt oder ein Fahrzeug mit Rechtslenkung verwendet wird.

rightTeam: Die Sportmannschaft, die auf der rechten Seite des Spielbildschirms angezeigt werden soll. Dies ist üblicherweise (aber nicht immer) die Heimmannschaft. Diese Mannschaft wird in allen Layouts rechts angezeigt; sie wechselt nicht nach links, wenn es sich um eine Rechts-nach-Links-Sprache handelt oder ein Fahrzeug mit Rechtslenkung verwendet wird.