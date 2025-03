Spätestens seit Apple Intelligence wissen wir, dass nicht jedes spannende iOS-Feature sofort den Weg zu uns findet. Während Apples KI-Funktionen nun bald bei uns verfügbar sein werden, gibt es leider auch eine weniger erfreuliche Nachricht. So wird das in den USA bereits verfügbare iPhone Mirroring und SharePlay Screen Sharing nach wie vor nicht in der EU angeboten.

iPhone Mirroring und Screen Sharing nicht für EU-Nutzer

Dank der iPhone Mirroring Funktion kann das iPhone komplett kabellos auf dem Mac gespiegelt und direkt dort bedient werden. Klingt ideal für produktives Arbeiten oder wenn das iPhone mal wieder irgendwo tief in der Tasche steckt. Doch genau diese Funktion bleibt europäischen Nutzern aufgrund „regulatorischer Unsicherheiten“ verschlossen.

Was genau steckt dahinter? Womöglich spielen hier die EU-Richtlinien zur Interoperabilität eine Rolle. Die EU könnte Apple dazu verpflichten, die neue Funktion auch für andere Geräte zugänglich zu machen. Für Apple wäre das wahrscheinlich nicht nur eine technische Herausforderung, sondern könnte auch Sicherheitsfragen aufwerfen.

Das Gleiche gilt ungünstigerweise auch für SharePlay Screen Sharing. Eigentlich eine großartige Funktion, um den Bildschirm bei FaceTime mit anderen zu teilen und fernzusteuern. Doch auch hier hält Apple sich bedeckt und nennt nicht einmal einen konkreten Zeitplan für die EU.

Aber immerhin: Apple Intelligence bald auf Deutsch verfügbar

Ganz ohne gute Nachrichten müsst ihr jedoch nicht auskommen. Apple Intelligence findet wie geplant seinen Weg in die EU. Innerhalb der nächsten zwei Wochen plant Apple mit iOS 18.4, die KI-Suite auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch sowie Japanisch, Koreanisch und Chinesisch auszurollen. Die rechtlichen Schwierigkeiten, die ursprünglich genannt wurden, scheinen hier nun kein Thema mehr zu sein.