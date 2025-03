Apple-CEO Tim Cook ist wieder in China unterwegs. Wie üblich ist sein Reiseplan vollgepackt mit Diplomatie, Fototerminen und ein paar sorgfältig gewählten Worten. Aber ein bestimmter Kommentar sorgt derzeit für Aufmerksamkeit. So bezeichnete Cook Chinas aufstrebenden KI-Chatbot DeepSeek als „exzellent“, was von chinesischen Medien sofort aufgegriffen wurde.

Was ist DeepSeek überhaupt?

DeepSeek ist ein in China entwickelter Chatbot, der international nicht nur sehr verbreitet ist, sondern auch schnell die App Store Charts erobern konnte. Benchmark-Tests legen nahe, dass seine Leistung mit den besten KI-Modellen vergleichbar ist. Internationale Experten lobten Deepseek für die technischen Fähigkeiten des Open-Source-KI-Modells.

DeepSeek wurde jedoch auch kritisch beäugt. So sind unter anderem Berichte über offengelegte Chatverläufe und Sicherheitsmängel in der iOS-App aufgetaucht. In den USA und in Europa wurden Ermittlungen eingeleitet, die sich auf den Datenschutz und die Datenverarbeitung konzentrieren. Die Macher hinter DeepSeek haben sich gegen die Vorwürfe gewehrt und Verbesserungen sowie ein Engagement für die Einhaltung von Vorschriften betont, aber in einigen Regulierungskreisen bestehen weiterhin Bedenken.

Cooks Kommentar

Laut der South China Morning Post äußerte sich Tim Cook gegenüber staatlichen Medien während eines Gesprächs am Rande des China Development Forum. In dem Bericht heißt es:

„Cook empfahl die Modelle der künstlichen Intelligenz des chinesischen Start-ups DeepSeek vor einer Entwicklerkonferenz in Schanghai, während der US-Technologieriese auf die endgültige Genehmigung wartet, Apple Intelligence in iPhones auf dem chinesischen Festland einzusetzen. Am Rande des China Development Forum in Peking, einem staatlich organisierten Forum zur Gewinnung globaler Investoren, sagte der Manager gegenüber dem offiziellen China News Service, dass die Modelle von DeepSeek ‚exzellent‘ seien, berichtete das Nachrichtenportal am Sonntag.“

Bevor Cooks Aussage zu viel Gewichtung geschenkt wird: Die Geschäfte von Apple sind eng mit China verflochten, von der Herstellung bis zum Vertrieb, sodass Aussagen wie diese oft einem breiteren strategischen Zweck dienen. Apple wartet derzeit auf die Genehmigung, seine Apple Intelligence Funktionen in China einzuführen, und ein Teil dieses Prozesses besteht darin, sich im regulatorischen und politischen Umfeld des Landes zurechtzufinden. Die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wird entscheidend sein.

In diesem Zusammenhang ist es wahrscheinlich, dass Cook mit seinem Kommentar einen neutralen und respektvollen Ton anschlagen wollte. Er sollte nicht als eine detaillierte Befürwortung des Produkts verstanden werden.

Wirtschaft, Bildung und saubere Energie

Cook ist nicht nur zu KI-Gesprächen nach Peking gereist. Er nimmt am besagten China Development Forum teil, einer jährlichen Veranstaltung, die globale Investitionen anlocken soll. Dabei zeigte sich Cook auch bei weiteren Treffen. In einigen Weibo-Posts von Cook ging es um Musiker, die das iPhone 16 Pro Max verwenden, und um Lehrer in ländlichen Gebieten, die iPads und Macs in ihren Klassenzimmern nutzen. Er kündigte auch einen neuen Fonds für saubere Energie an und wies darauf hin, dass zwei Drittel der chinesischen Lieferkette von Apple bereits mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Es gab sogar auch einen Hinweis auf den Einsatz der Apple Vision Pro in Schulen, wobei Cook hervorhob, wie Mixed-Reality die Erfahrungen im Klassenzimmer verändern wird.