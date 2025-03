Apple führt mit Fahrzeugen auf der ganzen Welt Vermessungsfahrten durch, um Daten zu sammeln, um Apple Maps zu verbessern und die Funktion „Look Around“ („Umsehen“) zu unterstützen. Vielleicht habt ihr die Fahrzeuge auch schon einmal bei uns in Deutschland gesehen, immerhin wird „Look Around“ seit einigen Jahren hierzulande angeboten. Nun werden die „Look Around“-Fahrzeuge auch genutzt, um „Apple Intelligence“-Modelle zu verbessern.

Wie Apple nun bestätigt hat, dienen die von Apples Fahrzeugen gesammelten Daten auch einem anderen Zweck. Auf der aktualisierten Webseite „Apple Maps-Bilderfassung“ geht der Hersteller näher auf die Materie ein und erklärt, dass ab diesem Monat Bilder aus seinen Fahrzeugerhebungen auch zum Training generativer KI-Modelle verwendet werden, wie sie für Apple Intelligence-Funktionen wie Image Playground und Clean Up verwendet werden.

Apple schreibt in dem neu hinzugefügten Passus

Neben der Verbesserung von Apple Karten und der Algorithmen, die Gesichter und Nummernschilder in Bildern unkenntlich machen, die in der Funktion „Umsehen“ veröffentlicht werden, verwendet Apple auch verschwommene Bilder, die bei Umfragen ab März 2025 gesammelt werden, um andere Apple Produkte und Services zu entwickeln und zu verbessern. Dazu gehört die Verwendung von Daten zum Trainieren von Modellen, die Apple Produkte und Services unterstützen, darunter auch Modelle in Zusammenhang mit Bilderkennung, -erstellung und -verbesserung.