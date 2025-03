Wie wir bereits berichtet haben, war Apple-CEO Tim Cook vor kurzem in China, um dem „China Development Forum“ beizuwohnen. Dabei nutzte er die Chance und stattete auch der Zhejiang-Universität einen Besuch ab. Der Besuch war natürlich kein Zufall, denn Apple hat erst kürzlich der Zhejiang Universität 30 Millionen Yuan (4,1 Millionen US-Dollar) zur Förderung der Ausbildung im Bereich App-Entwicklung in China gespendet.

Die Zhejiang Universität stand zuletzt im Mittelpunkt des Interesses, da hier Liang Wenfeng, der Gründer von DeepSeek AI, sein Studium einst absolviert hatte. Die Universität ist im Apple-Ökosystem für die „Mobile App Innovation Competition“ bekannt, eine Veranstaltung, die Apple bereits seit zehn Jahren unterstützt. Cook kam zur Feier des zehnjährigen Jubiläums und nutzte den Moment, um Apples Engagement für die Förderung von Talenten in China noch einmal zu betonen.

Hierbei handelt es sich nicht um eine einmalige Spende. Apple hat im Laufe der Jahre insgesamt 6,9 Millionen Dollar gespendet. Apples Unterstützung bildet nun den „Apple Mobile Application Incubation Fund“, der nicht nur finanzielle Unterstützung leistet, sondern auch Kurse, Seminare und Mentorenprogramm für die Schüler ermöglicht.

Das Programm deckt alles ab, von Entwicklung und Design bis hin zu Produktstrategie und Marketing. Hier geht es darum, aus leidenschaftlichen Projekten ausgefeilte Produkte zu entwickeln. Auf diese Weise erhalten die Schüler praxisnahe Fähigkeiten und eine Chance auf eine unternehmerische Zukunft, die viele mit dem Silicon Valley verbinden, die aber zunehmend auch Städte wie Hangzhou einschließt.

