Traditionell starten mittwochs und freitags neue Serien auf Apple TV+. Am heutigen Tag debütieren gleich zwei neue Apple Original-Serien. Die Rede ist von „The Studio“ und „Side Quest“.

„The Studio“ startet auf Apple TV+

Blicken wir zuerst auf „The Studio“. Hierbei handelt es sich um eine neue Comedy-Serie mit Seth Rogen in der Hauptrolle. „The Studio“ zeigt uns Seth Rogen in der Hauptrolle als Matt Remick, den frisch gebackenen Leiter der Continental Studios. Das fiktive Filmstudio steckt in großen Schwierigkeiten und versucht, sich in einer Branche über Wasser zu halten, die nicht immer allzu freundlich zu den Künstlern ist.

Matt und sein Team von Führungskräften sehen sich mit einer Reihe von komisch-chaotischen Herausforderungen konfrontiert: Künstler mit mehr Ego als Verstand, Firmenbosse, die Blockbuster-Erfolge fordern, und das alltägliche Drama, Filme zu produzieren, die Leute vielleicht tatsächlich sehen wollen. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was hinter den Studiotoren vor sich geht, dann verspricht die Serie, all das Chaos und die „Fast-Katastrophen“ zu liefern, die Hollywood zu bieten hat – natürlich alles für das ironische Comedy-Format angepasst.

Ab sofort stehen die ersten beiden Episoden der Serie auf dem Apple Video-Streaming-Dienst bereit. Bis zum 21. Mai erhalten wir wöchentlich – immer mittwochs – eine neue Episode. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellenTrailer eingebunden.

„Side Quest“ ist da

Side Quest? Klingt fast wie Mythic Quest? In der Tat handelt es sich bei Side Quest um eine Spin-Off-Serie von Mythic Quest. „Side Quest“ ist eine Erweiterung des „Mythic Quest“-Universums und erforscht in einem Anthologieformat das Leben von Mitarbeitern, Spielern und Fans, die vom Spiel beeinflusst werden. In den Hauptrollen in den einzelnen Folgen sind Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Samoné Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales, Shalita Grant und viele mehr zu sehen.

Während heute das Staffelfinale zur vierten Staffel von Mythic Quest läuft, stehen gleichzeitig alle vier Episoden zu Side Querst bereit. Auch hier haben wir den Trailer für euch zur Einstimmung.