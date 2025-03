Im Sommer letzten Jahres startete die erste Staffel von „WondLa“ auf Apple TV+. Nun hat der Apple Video-Streaming-Dienst einen ersten Ausblick auf den zweiten Teil der Animationstrilogie gegeben. Staffel 2 startet am 25. April 2025.

„WondLa“: zweite Staffel startet am 25. April 2025

Apple TV+ hat die spannende Fortsetzung der beliebten Animationsabenteuer-Trilogie „WondLa“ angekündigt. Die zweite Staffel startet weltweit am 25. April 2025. Die Serie stammt von Skydance Animation und basiert auf Tony DiTerlizzis New York Times-Bestseller-Buchreihe „The Search for WondLa“. Bobs Gannaway ist Showrunner und ausführender Produzent der Serie.

Diese futuristische Coming-of-Age-Geschichte begleitet die 16-jährige Eva 9 auf ihrer epischen Reise, auf der sie erschreckende Wahrheiten über ihre Vergangenheit und ihre Heimatwelt entdeckt. Nach dem schockierenden Cliffhanger der ersten Staffel fühlt sich Eva von der Verheißung einer Heimat angezogen – doch neue Entdeckungen führen nur zu weiteren unbeantworteten Fragen. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit wird Eva von einer unerbittlichen Macht verfolgt, die glaubt, sie besitze den Schlüssel zu etwas viel Größerem, als sie sich je erträumt hat. In einer Staffel voller Enthüllungen, Opfer und einem existenziellen Überlebenskampf muss Eva entscheiden, wo sie wirklich hingehört.

Die zweite Staffel der epischen Trilogie geht mit sieben abenteuerlichen, halbstündigen Episoden weiter. Als ausführende Produzenten fungieren DiTerlizzi und Gannaway zusammen mit Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch sowie John Lasseter, David Ellison und Dana Goldberg von Skydance Animation. Tony Cosanella produziert die Serie ebenfalls.