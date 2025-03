Apples kommendes iPhone 17 und iPhone 17 Pro sorgen bereits für Aufmerksamkeit in der Gerüchteküche, aber ein komplett neues iPhone stiehlt den beiden Modellen bereits jetzt die Show. Wenn die Gerüchte zutreffen, bekommen wir mit dem iPhone 17 Air das bisher dünnste iPhone. Wie dünn das neue iPhone 17 Air im Vergleich zum iPhone 17 Pro sein soll, zeigt nun der Leaker Majin Bu auf X.

Ultradünn & kompromissbereit

Das iPhone 17 Air könnte an seiner dünnsten Stelle nur 5,5 mm messen. Damit würde es das iPhone 6 entthronen, das mit 6,9 mm noch den Titel des dünnsten Smartphones von Apple innehat. Ein neues Foto, das in den sozialen Medien kursiert, bietet jetzt einen Blick auf das, was eine der bedeutendsten Design-Neuerungen von Apple werden könnte.

Das von Majin Bu geteilte Vergleichsfoto zeigt Dummy-Modelle des iPhone 17 Air und des iPhone 17 Pro nebeneinander. Der optische Unterschied ist frappierend. So wirkt das iPhone 17 Air wesentlich dünner als sein Pro-Pendant. Es handelt sich zwar nicht um funktionsfähige Geräte, aber die Dummy-Modelle sollen die erwarteten Abmessungen der endgültigen Hardware darstellen.

Das iPhone 17 Air wird nicht nur beeindruckend dünn sein, sondern voraussichtlich auch über ein 6,6 Zoll ProMotion Display verfügen. Es wird von einem A19 Chip angetrieben, was zwar eine Stufe unter dem A19 Pro der Pro-Modelle einzuordnen ist, aber immer noch mehr als ausreichend für alltägliche Aufgaben sein wird.

Apples Streben nach dünneren Geräten hat jedoch seinen Preis. Berichten zufolge ist es für die Apple-Ingenieure eine Herausforderung, alle wichtigen Komponenten in so engem Raum unterzubringen. Um die schlanke Silhouette zu erreichen, muss eine Reihe von Kompromissen eingegangen werden.

So wird erwartet, dass das iPhone 17 Air mit einer einzelnen 48-Megapixel-Rückkamera ausgestattet sein wird. Das bedeutet, dass es keine Tele- oder Ultraweitwinkel-Objektive gibt. Darüber hinaus entfernt Apple voraussichtlich den physischen SIM-Kartensteckplatz in weiteren Märkten und treibt damit seinen eSIM-only-Ansatz weiter voran. Zudem soll sich das iPhone 17 Air angeblich mit nur einem Lautsprecher begnügen. Ursprünglich plante Apple sogar, für das schlanke iPhone komplett auf die Anschlüsse zu verzichten. Hier wird das Unternehmen aber noch mindestens ein Jahr warten, bevor dieser Schritt erfolgt.

Die iPhone 17 Generation wird voraussichtlich im September 2025 vorgestellt und kurz danach verfügbar sein. Jüngsten Gerüchten zufolge wird das iPhone 17 Air in den USA zu einem Preis von etwa 899 US-Dollar angeboten. Bedenken wir, dass zuvor Preise von rund 1300 Dollar in der Gerüchteküche kursierten, ist das ein sehr positiver Ausblick.