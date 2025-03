Apple hat am gestrigen Tag seine Worldwide Developers Conference 2025 angekündigt. Die WWDC findet in diesem Jahr vom 09. bis 13. Juni statt. Die eröffnende Keynote wird uns einen ersten Ausblick darauf geben, was Apple mit iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 und Co. geplant hat. Im Vorfeld gibt Leaker Jon Prosser zum Besten, was ihm zu iOS 19 zu Ohren gekommen ist.

Leak: iOS 19 erhält visionOS-ähnliches „Glas“-Design

Jon Prosser hat seine Informationen zu iOS 19 veröffentlicht und gleichzeitig Mockuos präsentiert, wie verschiedene Apps und Funktionen aussehen sollen. Prosser behauptet, die Mockups basieren auf der „echten“ Version von iOS 19, die er gesehen hat. Um seine Quelle zu schützen, teilt er allerdings Nachbildungen.

Folgende Aussagen hat Prosser zu iOS 19 getroffen:

Sperrbildschirm : Es gibt keine funktionalen Änderungen, aber eine Design-Anpassung. In Prossers Mockup ähnelt der Sperrbildschirm der aktuellen Version, mit einigen Änderungen an der Transparenz der Benachrichtigungen und einem eher dreidimensionalen, schwebenden Look der Schaltflächen.

: Es gibt keine funktionalen Änderungen, aber eine Design-Anpassung. In Prossers Mockup ähnelt der Sperrbildschirm der aktuellen Version, mit einigen Änderungen an der Transparenz der Benachrichtigungen und einem eher dreidimensionalen, schwebenden Look der Schaltflächen. Einstellungen und Popups : DieMenüelemente, Popups und Schaltflächen haben eine rundere Optik und einen „glasartigen“ Stil.

: DieMenüelemente, Popups und Schaltflächen haben eine rundere Optik und einen „glasartigen“ Stil. Apps : App-Menüs und -Schaltflächen haben das gleiche Aussehen mit abgerundeten Ecken, kreisförmigem Design und schwebendem Stil, der visionOS nachempfunden ist.

: App-Menüs und -Schaltflächen haben das gleiche Aussehen mit abgerundeten Ecken, kreisförmigem Design und schwebendem Stil, der visionOS nachempfunden ist. Tastatur: Die Oberseite ist abgerundet und verfügt über ein glasartiges VisionOS-Design. Laut Prosser sieht die Tastatur „fast so aus, als würde sie schweben“.

Bereits in den letzten Wochen hatte Prosser angebliche iOS 19 Designelemente geleakt und unter anderem die Kamera-App nachgebildet. Auch in dieser war das schwebende Design der Elemente, welches an visionOS erinnert, zu erkennen.

Laut Prosser bieten Apples Sport-App und Apples Einladungen-App einen Einblick, wohin die Reise mit iOS 19 geht.