Das iPhone 17 Pro könnte eines der bedeutendsten Kamera-Upgrades erhalten, die Apple seit Jahren geliefert hat. Dem Leaker Fixed Focus Digital zufolge bereitet Apple die Einführung einer nativen 8K-Videoaufzeichnung für seine kommenden Pro-Modelle vor. Das wäre ein erheblicher Sprung von der aktuellen 4K-Aufnahme und würde das iPhone weiter in den Bereich der professionellen Videografie bringen.

iPhone 17 Pro mit Triple-48MP-Setup für 8K-Videos

Schon länger spekuliert die Gerüchteküche, dass Apple die Auflösung der iPhone-Videoaufnahmen erhöht. Aktuelle iPhones erreichen eine 4K-Auflösung. Nun soll es für das iPhone 17 Pro einen Sprung auf eine 8K-Auflösung geben, der zweifelsohne eine größere Flexibilität bei der Bearbeitung und dem Reframing von Aufnahmen bietet.

Das Gerücht deckt sich mit früheren Berichten, die davon sprachen, dass Apple 8K-Videoaufnahmen für das iPhone 16 Pro getestet hat, die Funktion aber letztendlich nicht aktivieren wollte. Das Problem lag wahrscheinlich an den Einschränkungen der Hardware. Während die 48-Megapixel-Hauptkamera und die Ultraweitwinkelkamera des iPhone 16 Pro technisch in der Lage sind, 8K zu verarbeiten, erreicht das 12-Megapixel-Teleobjektiv nicht die erforderliche Mindestauflösung.

Das iPhone 17 Pro soll diese Einschränkung überwinden. Mehrere Quellen deuten darauf hin, dass Apple das Gerät mit drei 48-Megapixel-Rückkameras (Haupt-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv) ausstatten wird. Damit würden alle drei Sensoren in der Lage sein, native 8K-Videoaufnahmen zu liefern.

Apple richtet sich in diesem Jahr anscheinend direkter an Videoproduzenten. So hat Bloombergs Mark Gurman vor kurzem berichtet, dass Apple mit dem iPhone 17 Pro seinen Schwerpunkt von der Verbesserung der Fotografie auf die Videofunktionen verlagern wird. Das übergeordnete Ziel ist es, Vlogger und Content Creators zu ermutigen, Standalone-Kameras durch das iPhone zu ersetzen.