Apple hat heute ein neues „Hinter dem Mac“-Video veröffentlicht, welches sich rund um die Erfolgsserie „Severance“ dreht. Der Hersteller aus Cupertino veranschaulicht, wie Macs zum Bearbeiten der Serie verwendet wurden.

Begleitend zu einem ausführlichen Artikel im Apple Newsroom, hat das Unternehmen ein 11-minütiges „Behind the Mac“-Video zu Severance veröffentlicht. An der Stelle sei vorab erwähnt, dass sowohl der Artikel als auch das Video Spoiler zur zweiten Staffel enthalten.

Geoffrey Richman, einer der wirklichen Cutter der Show und dreimaliger Emmy Award-Nominierter, äußerte sich wie folgt:

„Beim Schneiden der Marschkapelle sind etwa 70 Blickwinkel und Einstellungen zur Auswahl vorhanden gewesen, sodass wir sie alle in einem Multicam-Clip mit Neuner-Bänken (3×3-Arrays) synchronisiert haben. Die Möglichkeit, neun Blickwinkel gleichzeitig in Echtzeit abzuspielen und schnell zwischen den verschiedenen Optionen zu wechseln, hat es sehr viel einfacher gemacht, jederzeit das zu finden, was wir gewollt haben.“