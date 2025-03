Apple nimmt ein paar Veränderungen in seinem „Leadership Team“ vor. Das Unternehmen hat die Position des Vice President of Retail Stores neu besetzt. Ab sofort übernimmt Vanessa Trigub die neue Rolle.

Vanessa Trigub zum neuen Apple VP of Retail Stores ernannt

In den letzten Jahren gab es immer mal wieder Veränderungen und er Apple Führungsetage. Mal kommt ein hochrangiger Mitarbeiter und mal verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen. Nun berichtet Bloomberg, dass Vanessa Trigub zur neuen Apple Vice President of Retail Stores befördert hat. Zuvor leitete Trigub Standorte in der Region Amerika-West. Nun wird sie die Leitung der Retail-Abteilungen für Europa, den Nahen Osten, den Asien-Pazifik-Raum und die Region Amerika-Ost übernehmen.

Während Trigub als Vice President of Retail Stores mehr Verantwortung übernehmen wird, zielt Apple mit der neuen Rolle darauf ab, die Einzelhandelsorganisation zu vereinfachen. Derzeit wird der gesamte Einzelhandel von Deirdre O’Brien geleitet. Mit dem Ausscheiden von Carol Surface, Apples Chief People Officer , übernahm O’Brien allerdings auch die Personalabteilung.

Trigub arbeitet seit 2007 und somit seit rund 18 Jahren für Apple. Sie war für verschiedene Aufgaben im Finanzbereich, bei Fusionen und Übernahmen verantwortlich. Möglicherweise sieht Apple in Trigub bereits einen möglichen Nachfolger für O’Brien, sollte diese in den Ruhestand gehen.

Bereits in der vergangenen Woche gab es Veränderungen im höheren Management bei Apple. So wurde Mike Rockwell ein neuer Siri-Chef installiert. Zuvor agierte dieser als Vice President of Vision Pro.