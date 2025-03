Im vergangenen Jahr kündigt EcoFlow die RIVER 3 Serie – und unter anderem RIVER 3 Plus – an. Am heutigen Tag wird es deutlich konkreter und der Hersteller mobiler Energielösungen und erneuerbarer Energietechnologien hat offiziell bestätigt, dass RIVER 3 Plus und RIVER 3 Plus (Wireless) ab sofort auf der EcoFlow-Webseite und bei Amazon erhältlich sind.

RIVER 3 Plus und RIVER 3 Plus (Wireless) sind da

Bei RIVER 3 Plus und RIVER 3 Plus (Wireless) handelt es sich um neue PowerStationen von EcoFlow. Während RIVER 3 Plus leistungsstarke Energie und erweiterbare Kapazität bietet, ermöglicht die RIVER 3 Plus (Wireless) zusätzlichen Komfort durch kabellose Funktionen, darunter eine integrierte Powerbank und kabelloses Laden.

RIVER 3 Plus

Dank der Möglichkeit zur Erweiterung kann die Kapazität der RIVER 3 Plus durch den Anschluss externer Batterien wie EB300 (286 Wh) oder EB600 (572 Wh) auf bis zu 858 Wh erhöht werden. Das Verbinden der Zusatzbatterien erfolgt mittels Pogo-Pin-Technologie. Das heißt, dass ihr die Geräte aufeinander stapelt und sich diese über integrierte Pins verbinden. Zusätzliche Kabel sind nicht notwendig.

Die Powerstation ist mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen, darunter ein 140 W USB-C Anschluss für schnelles Laden ausgestattet. Mit einer Nennleistung von 600 W ist die RIVER 3 Plus die leistungsstärkste Powerstation mit 300 Wh Kapazität auf dem Markt und kann 90 Prozent aller Haushaltsgeräte betreiben. Die von EcoFlow entwickelte X-Boost Technologie ermöglicht es, Geräte mit bis zu 1 200 W zu versorgen – ideal für leistungsstarke Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen, Haartrockner oder Reiskocher. Im Gegensatz zu anderen Powerstations, die nur kurze Anlaufspitzen bewältigen können, hält die RIVER 3 Plus eine konstante Leistung für 21 Minuten bei Geräten mit bis zu 1 200 W – genug, um eine Tasse Wasser zu kochen oder Haare zu trocknen.

ECOFLOW RIVER 3 Plus Tragbare Powerstation, 286 Wh LFP Batterie, bis zu 1 200 W Leistung, 16... Hohe Leistung bis zu 1 200 W: RIVER 3 Plus betreibt Geräte mit bis zu 1 200 W mit X-Boost und...

Zusätzliche 16 Stunden Laufzeit & Ultra-Leise: X-GaNPower erhöht die Effizienz und liefert 16...

RIVER 3 Plus setzt mit der X-Stream Technologie von EcoFlow neue Maßstäbe in Sachen Ladegeschwindigkeit. Sie kann in nur einer Stunde von 0 auf 100 Prozent über die Steckdose aufgeladen werden. Darüberhinaus könnt ihr die Powerstation über den verbesserte 220 W Solarladeeingang in nur 1,5 Stunden mit kompatiblen Solarpanels vollständig aufladen. Natürlich lässt sich sas Gerät auch übers Auto laden. Die RIVER 3 Plus bietet Schutz und Zuverlässigkeit für empfindliche Geräte durch ihre automatische <10ms USV-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung).

RIVER 3 Plus (Wireless): Komfort vereint mit Tragbarkeit

Die RIVER 3 Plus (Wireless) übernimmt alle Funktionen der RIVER 3 Plus und bietet zusätzliche Features für noch mehr Flexibilität. Mit der Möglichkeit zum kabellosen Laden über eine integrierte 5 000 mAh Powerbank bietet die RIVER 3 Plus (Wireless) eine nahtlose Stromversorgung bei Kurztrips wie Wandern, Pendeln oder Angeln. Das modulare Design ermöglicht eine flexible Kapazitätserweiterung mit Zusatzbatterien – genau wie bei der RIVER 3 Plus. So kann die Energieversorgung individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden, sei es für die Notstromversorgung zu Hause, mobiles Arbeiten oder unterwegs. Mit ihrem schlanken, integrierten Design und der kabellosen Funktionalität ist die RIVER 3 Plus (Wireless) bereit für jedes Abenteuer.

Verfügbarkeit und Preise

Die RIVER 3 Serie ist ab dem 27. März auf der EcoFlow Website und bei Amazon erhältlich. Die Preise sind wie folgt: