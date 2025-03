Erst kürzlich hat die Telekom über den Ausbau ihres Glasfasernetzes informiert, nun geht es mit dem Ausbau des Mobilfunknetzes weiter. In den vergangenen vier Wochen hat die Telekom ihr Mobilfunknetz an 863 Standorten verbessert.

Telekom erweitert Mobilfunk an 863 Standorten

Apple hat sein Mobilfunk an 863 Standorten erweitert. 99 Standorte wurden im Auftrag der Telekom neu gebaut und funken jetzt mit 4G- und 5G-Antennen. Die meisten neuen Standorte wurden in Hessen gebaut – 14 an der Zahl –, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Bayern mit jeweils 13 Standorten.

An 627 bestehenden Standorten wurde die Kapazität erhöht, um den Kunden ein verbessertes Nutzererlebnis mit schnelleren Downloads, störungsfreien Streams und Telefonaten in bester Qualität zu bieten. 429 dieser Standorte verbessern auch die Versorgung entlang von Bahnstrecken, 153 die Versorgung entlang der Autobahnen. 118 Standorte wurden erstmals mit dem superschnellen 5G im Frequenzband 3,6 GHz ausgestattet. Heute können 98 Prozent der Haushalte in Deutschland auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent.

Beim Ausbau spricht die Telekom von einem Ultra-Kapazitätsnetz. Denn bis zum Jahr 2027 will das Bonner Unternehmen das erste Ultra-Kapazitätsnetz in Deutschland bauen. Durch eine Kombination von Maßnahmen wird sich die Kapazität im Telekomnetz verdoppeln. 90 Prozent der Standorte bieten künftig eine Download-Kapazität von 1 Gigabit pro Sekunde pro Zelle.