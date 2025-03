Im Februar dieses Jahres ist die Swift Student Challenge 2025 gestartet. Mit der Ankündigung der Worldwide Developers Conference hat Apple bekannt gegeben, dass die Gewinner ab dem 27. März informiert werden. Dies ist nun geschehen und in den sozialen Medien melden sich bereits erste Gewinner zu Wort.

Apple informiert Gewinner der Swift Student Challenge 2025

Nachdem Apple vor wenigen Tagen die WWDC 2025 angekündigt hat, diese findet vom 09. bis 13. Juni 2025 statt, informiert das Unternehmen nun die Gewinner der Swift Student Challenge 2025 per Mail. Darüberhinaus können Entwickler ihren Status über die „Swift Student Challenge“-Webseite prüfen.

In den sozialen Medien bestätigen verschiedene Entwickler ihren Gewinn. So veröffentlicht Entwickler Arjun beispielsweise sein Gewinner-Schreiben. In diesem heißt es

Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns sehr, Dir mitteilen zu können, dass Du zum Gewinner der Swift Student Challenge 2025 gekürt wurden! Als Anerkennung für Deine beeindruckende Arbeit erhältst Du: Ein offizielles Zertifikat von Apple zur Anerkennung Ihrer Leistung. Ein Jahr Einzelmitgliedschaft im Apple Developer Program. Die Möglichkeit, eine Zertifizierungsprüfung für App-Entwicklung mit Swift abzulegen. AirPods Max

Die Gewinner der Swift Student Challenge sind berechtigt, sich für die Teilnahme an der WWDC-Spezialveranstaltung vor Ort im Apple Park zu bewerben. Darüber hinaus werden fünfzig „Distinguished Winners“, die für herausragende Einreichungen ausgezeichnet werden, für drei Tage nach Cupertino, Kalifornien eingeladen.