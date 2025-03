Klappern gehört bekanntermaßen zum Handwerk und so informiert o2 aktuelle über die Ausbaumaßnahmen des Mobilfunknetzes in diesem Jahr. In den Monaten Januar bis März 2025 wurden insgesamt 1600 Ausbaumaßnahmen für ein leistungsfähigeres Mobilfunknetz umgesetzt.

o2: deutliche Fortschritte Beim Mobilfunkausbau

o2 hat in diesem Jahr bereits große Fortschritte beim Ausbau des Mobilfunknetzes erzielt. Im Mittelpunkt des Ausbaus stand, die Netzabdeckung in bisher unterversorgten Gemeinden zu verbessern und zusätzliche Kapazitäten für ein schnelleres Netz zu installieren. o2 hat rund 100 neue Standorte in Betrieb genommen, die den Netzempfang in Gemeinden sowie entlang von Bahnstrecken und Straßen verbessern. In vielen Fällen bringen sie erstmals schnelles o2 Netz in dünn besiedelte Regionen.

5G-Abdeckung mittlerweile bei 97 Prozent

Seit Jahresbeginn konnte o2 ihr Netz um rund 500 5G-Sender erweitern. Das Unternehmen erreicht mittlerweile mehr als 97 Prozent der Bevölkerung mit 5G. Die Netztechniker haben das 5G-Netz in zahlreichen Großstädten wie Berlin, München, Köln, Frankfurt am Main, Bremen, Düsseldorf, Leipzig und Magdeburg ausgebaut. Neue 5G-Sender funken zudem in Königsfeld im Schwarzwald, Bad Staffelstein, Massen-Niederlausitz, Burg Stargard, Porta Westfalica, Eilsleben und Heilshoop. In diesen und zahlreichen weiteren Städten und Gemeinden profitieren o2 Kunden nun von den Vorteilen des modernen 5G-Standards.

Zudem hat das Mobilfunkunternehmen zusätzliche Netzkapazitäten installiert. Dies bietet höhere Geschwindigkeit für das Video- und Musik-Streaming, mobile Surfen und mehr.