Schon bald könnten wir alle einen persönlichen Gesundheitscoach in unserer Tasche haben. So steht Apples Health App laut Bloombergs Mark Gurman vor einem großen KI-Upgrade. Wie Gurman in seinem „Power On“ Newsletter berichtet, wird das Update (Project Mulberry) im nächsten Frühjahr mit iOS 19.4 veröffentlicht und einen personalisierten KI-Coach für tägliche Fitness- und Wellness-Übungen bieten.

Health App erhält KI-Assistenten

Bisher sammelt die Health App vor allem Gesundheitsdaten von Geräten wie der Apple Watch und liefert Erkenntnisse und Benachrichtigungen über Trends. Aber bald soll die Health App noch viel mehr können. Hierzu zählen maßgeschneiderte Ratschläge zur Verbesserung eurer Ernährung, Bewegungsroutine und gesamten Lebensstils.

Apple macht bei dem Update der Health App keine halben Sachen. Der KI-Assistent soll mit dem Fachwissen von Ärzten sowie Gesundheitsspezialisten geschult werden und deckt wichtige Bereiche wie Ernährung, Schlaf, psychische Gesundheit, Kardiologie und Physiotherapie ab.

Außerdem plant Apple, anspruchsvolle Videoinhalte mit Gesundheitsexperten einzubinden, die in einer neuen Apple-Einrichtung in der Nähe von Oakland, Kalifornien, gefilmt werden. Offenbar ist das Unternehmen auch auf der Suche nach einer großen medizinischen Persönlichkeit, die als Moderator fungieren soll. Einige Apple-Mitarbeiter sollen das Angebot intern „Health+“ nennen. Ob der Name bedeutet, dass Apple hier kostenpflichtige Dienste anbieten will, ist derzeit nicht bekannt.

Ein personalisiertes Erlebnis

Das Upgrade macht einen sehr ambitionierten Eindruck und könnte Apples nächster großer Schritt im Gesundheitswesen werden. Hierfür will Apple nicht nur auf Fitness-Ratschläge setzen. Das Unternehmen nimmt sich laut Gurman auch den Bereich der Lebensmittelüberwachung vor. Zwar gibt es derzeit nur wenige Details über die Funktion zur Verfolgung von Lebensmitteln, aber man kann davon ausgehen, dass der KI-Assistent eine Schlüsselrolle bei der Auswahl von Lebensmitteln auf der Grundlage von persönlichen Gesundheitszielen und Ernährungsbedürfnissen spielen wird.

Darüber hinaus sieht Apples Strategie eine innovative Nutzung der Kamera des iPhone oder iPad vor, um das Training zu überwachen und zu verbessern. Durch die Analyse des Filmmaterials der Trainingseinheiten kann der KI-Assistent detaillierte Tipps zur Verbesserung der angewandten Trainingstechnik geben und geht damit weit über das hinaus, was die Fitness+ Funktion der Apple Watch derzeit bietet.