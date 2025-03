Die Nominierten für die diesjährigen BAFTA Television Awards wurden bekannt gegeben und Apple TV+ kann sich berechtige Hoffnungen machen, auch in diesem Jahr den ein oder anderen Preis mit nach Hause zu nehmen. Insgesamt wurde der Apple Video-Streaming-Dienst 13 Mal nominiert.

Apple TV+ erhält 13 Nominierungen für die BAFTA Television Awards 2025

Apple TV+ hat 13 Nominierungen für die BAFTA Television Awards 2025 für sieben seiner Serien erhalten, Dazu zählen „Slow Horses“, „Silo“, „Shrinking“, „Bad Sisters“, „Masters of the Air“, „Earthsounds“ und „The Velveteen Rabbit“.

Apples erfolgreiches Spionagedrama „Slow Horses“ erhält mit insgesamt sechs Nominierungen die meisten Nominierungen für Apple TV+. „Slow Horses“ erhielt Nominierungen für Hauptdarsteller Gary Oldman und die Nebendarsteller Jonathan Pryce und Christopher Chung. Darüberhinaus wurde die Serie in den Kategorien Schnitt (Fiktion), Originalmusik (Fiktion) und Ton (Fiktion) nominiert.

Übersicht aller Nominierungen

“Slow Horses”

Leading Actor — Gary Oldman

Supporting Actor — Jonathan Pryce

Supporting Actor — Christopher Chung

Editing: Fiction — Robert Frost

Original Music: Fiction — Daniel Pemberton, Toy Drum

Sound: Fiction — Andrew Sissons, Martin Jensen, Joe Beal, Alex Ellerington, Duncan Price, Abbie Shaw

“Shrinking”

Writer: Comedy — Brett Goldstein

“Silo”

Special, Visual & Graphic Effects — Daniel Rauchwerger, Raphael Hamm, Stefano Pepin, Richard Stanbury, Ian Fellows, Paul Bongiovanni

“Bad Sisters”

Original Music: Fiction — Tim Phillips, PJ Harvey

“Masters of the Air”

Production Design — Chris Seagers

Special, Visual & Graphic Effects — Neil Corbould, Caimin Bourne, Stuart Heath, Glen Winchester

“Earthsounds”

Sound: Factual

“The Velveteen Rabbit”

Children’s Craft Team — Tom Bidwell, Jennifer Perrott, Rick Thiele, Sarah Brewerton, Anna Rackard, James Mather

Die BAFTA Television Awards zeichnen jedes Jahr die besten britischen Programme, Aufführungen und Produktionen aus. Die Gewinner werden in zwei Zeremonien bekannt gegeben: bei den BAFTA Television Craft Awards am Sonntag, den 27. April, und den BAFTA Television Awards am Sonntag, den 11. Mai.