Apple wird noch in diesem Jahr neue Versionen seines iPad Pro und MacBook Pro auf den Markt bringen, die mit dem M5-Chip ausgestattet sind. Laut Mark Gurman von Bloomberg befinden sich die Geräte derzeit in der „fortgeschrittenen Testphase“. Mit großen Designänderungen ist dieses Jahr zwar nicht zu rechnen, dafür soll der M5-Chip für erhebliche Leistungsverbesserungen sorgen.

M5 iPad Pro

Gurman berichtet in seinem „Power On“ Newsletter, dass die Testphase der nächsten iPad Pro Generation bald abgeschlossen sein wird, was bedeutet, dass die Massenproduktion in der zweiten Hälfte dieses Jahres anlaufen kann. Historisch gesehen bevorzugt Apple den Oktober für große iPad-Launches, was sich perfekt mit Gurmans Vorhersage deckt.

Das iPad Pro wurde erst letztes Jahr mit seinem beeindruckenden OLED-Display, dem schlankeren Design, dem M4-Prozessor und dem neuen Apple Pencil Pro aufgerüstet. Ein weiteres großes Redesign ist nun nicht zu erwarten. Dieses Jahr dreht sich alles um den neuen M5-Chip.

Gurman schreibt:

„Das Unternehmen plant, das iPad Pro zu einem der ersten Geräte zu machen, die den M5-Chip der nächsten Generation enthalten. Die neuen Versionen dieses Modells mit den Codenamen J817, J818, J820 und J821 befinden sich bei Apple in der fortgeschrittenen Testphase und sollen in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Produktion gehen.“

M5 MacBook Pro

Gurman bestätigt auch, dass das neue MacBook Pro mit dem M5-Chip etwa zur gleichen Zeit wie das iPad Pro auf den Markt kommen wird – „wahrscheinlich im Oktober“. Genau wie beim iPad Pro wird das diesjährige Upgrade vor allem eine Leistungssteigerung ohne wesentliche Designänderungen bringen.

Wenn ihr auf eine komplette Überarbeitung wartet, solltet ihr euch den Termin für Ende 2026 vormerken. Gerüchten zufolge wird das MacBook Pro dann ein schlankeres Design, einen OLED-Bildschirm und den M6-Chip erhalten.