Schon seit fast einem Jahrzehnt wird über ein faltbares iPhone spekuliert. Dabei war die Gerüchtelage zunächst recht dünn. Doch in den letzten Monaten zeichnete sich ein Trend ab, der das sagenumwobene Gerät deutlich genauer beschreibt, was an dem möglichen nahenden Release liegen dürfte. So heißt es in der Gerüchteküche, dass wir bereits im Jahr 2026 das „iPhone Fold“ in den Händen halten könnten. Was Apples erstes faltbare iPhone bieten soll, fasst uns heute MacRumors zusammen.

Faltenlose Perfektion

Ein Hauptkritikpunkt an aktuellen faltbaren Geräten ist die lästige Falte in der Mitte. Apple hat sich zum Ziel gesetzt, den sichtbaren Falz komplett verschwinden zu lassen. Viele Jahre der Entwicklung später soll das Unternehmen nun das faltbare Display-Design perfektioniert haben.

Es wird sich wie ein Buch öffnen lassen

Ursprünglich hat Apple verschiedene faltbare Designs getestet, darunter auch ein Klappdesign ähnlich dem Galaxy Z Flip von Samsung. Jüngste Gerüchte deuten jedoch stark auf ein „Buch“-Format hin (siehe Galaxy Z Fold). Das bedeutet, dass iOS stark überarbeitet werden muss, um sowohl die vertikale als auch die horizontale Nutzung zu ermöglichen. Berichten zufolge überarbeitet Apple iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16, um eine einheitliche Erfahrung über alle Plattformen hinweg zu schaffen und den Übergang vom iPhone zum faltbaren Gerät intuitiv und problemlos zu gestalten.

Ein iPad mini, das in die Hosentasche passt

Im zusammengeklappten Zustand soll das faltbare Gerät ein handliches 5,5 Zoll Display bieten – kleiner als die meisten aktuellen iPhones. Aufgeklappt verwandelt es sich jedoch in ein geräumiges 7,8 Zoll Display, ähnlich dem eines iPad mini.

Erstaunlich schlank

Dank der Technologie des kommenden iPhone 17 Air könnte Apples faltbares Gerät beeindruckend dünn sein – nur 4,8 mm im ausgeklappten Zustand, was sogar das schlanke 12,9 Zoll iPad Pro unterbieten würde.

Touch ID feiert ein Comeback

Apple könnte auf Face ID verzichten und stattdessen Touch ID in die Seitentaste integrieren, ähnlich wie beim iPad mini und iPad Air. Der Analyst Ming-Chi Kuo vermutet, dass dieser ungewöhnliche Schritt nötig ist, um das schlanke Profil zu erreichen.

Es wird nicht billig

Faltbare Smartphones sind nicht gerade ein Schnäppchen. Es überrascht nicht, dass Apples Modell hier keine Ausnahme bilden wird. Erste Prognosen gehen von einem Verkaufspreis zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar aus. Dieser Preis ist zwar happig, liegt aber im Bereich anderer faltbarer High-End-Geräte.

Obwohl mehrere Quellen über ein faltbares iPhone berichten, ist es wichtig zu beachten, dass Apple bisher keine offiziellen Pläne für ein solches Gerät bestätigt hat. Wir werden wahrscheinlich noch viele Gerüchte hören, bevor etwas Offizielles veröffentlicht wird. In Anbetracht der vorsichtigen Vorgehensweise von Apple in letzter Zeit besteht sogar die Möglichkeit, dass der faltbare Traum nie Wirklichkeit wird. Aber im Moment sieht es immer wahrscheinlicher aus, dass wir unser erstes faltbares iPhone gegen Ende 2026 in den Händen halten werden.