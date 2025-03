Am heutigen Tag bringt das Anker-Tochterunternehmen „Eufy“ seine beiden Mähroboter E15 und E18 in den Handel. Während der Eufy E15 für Rasenflächen bis zu 800 Quadratmeter ausgelegt ist, beackert der eufy E18 dank eines optimierten Navigationssystems bis zu 1.200 Quadratmeter des heiligen Grüns. Beide Modelle sind unter anderem auf Amazon (Eufy E15 | Eufy E18) erhältlich und feiern heute ihren offiziellen Verkaufsstart.

Anker: Mähroboter E18 und E18 ab sofort erhältlich

Eufy bietet ab sofort auch Rasenmähroboter an. Das besonders innovative an den beiden Mährobotern ist, dass diese innerhalb von wenigen Minuten aufgebaut und startklar sind. Wie unser Testbericht zum E15 zeigt, dass man garnicht so schnell gucken kann, bis die Kartierung der Mähfläche beginnen kann. Langwierige Vorbereitungen, RTK-GPS-Sendemasten oder Begrenzungskabel sind nicht nötig.

Dank der Partnerschaft mit TerraMow und dem innovativen TrueVision-Kamerasystem mit drei Kameras und LED-Licht wird nicht nur die Rasenfläche präzise erkannt, auch Hindernisse wie Haustiere oder Spielzeug umfahren die Mähroboter zuverlässig.

Der Hersteller setzt unter anderem auf eine Schnitthöhe von 2,5cm bis 7,5cm und eine Schnittbreite von 20,3cm. Steigungen von bis zu 40 Prozent (18 Grad) können problemlos überwunden werden. Die Akkulaufzeit gibt Eufy mit bis zu 120 Minuten an. Der Geräuschpegel liegt bei unter 55 Dezibel. Viele weitere Infos findet ihr in unserem ausführlichen E15 Testbericht.

Preis & Verfügbarkeit

Ab sofort sind die beiden Gartenhelfer auf der Eufy Webseite (Eufy E15 | Eufy E18), Amazon.de (Eufy E15 | eufy E18) und im Handel erhältlich. Während der eufy E15 mit 1.499 Euro zu buche schlägt, kostet der E18 1.799 Euro.