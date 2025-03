Im Laufe des heutigen Abends hat Apple eine Vielzahl an Updates auf den eigenen Servern bereitgestellt und unter anderem iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 veröffentlicht. Insbesondere deutsche Nutzer profitieren von den Neuerungen. Erstmals können iPhone- und iPad-Nutzer in der Europäischen Union auf die Funktionen von Apple Intelligence zugreifen. Zudem wird ab sofort die deutsche Sprache unterstützt.

Apple Intelligence Funktionen sind ab sofort auf Deutsch verfügbar

Apple Intelligence ist in Deutschland nicht komplett neu. Seit Ende letzten Jahres kann Apple Intelligence auf dem Mac genutzt werden. Allerdings wurde bis dato nur Englisch (US) unterstützt. Dies ändert sich am heutigen Tag.

Ab heute unterstützt Apple Intelligence acht weitere Sprachen und kann somit von noch mehr Anwendern genutzt werden. Mit der Veröffentlichung von iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 unterstützt Apple Intelligence ab sofort auch Deutsch sowie Chinesisch (vereinfacht), Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien), Spanisch und lokalisiertes Englisch für Singapur und Indien. Darüber hinaus können iPhone- und iPad-Nutzer in der Europäischen Union ab sofort erstmals auf die Funktionen von Apple Intelligence zugreifen.

Apples Kurzbeschreibung zu Apple Intelligence liest sich wie folgt

Mit Schreibwerkzeuge können Nutzer Text verbessern, indem sie ihn umformulieren, Korrektur lesen und zusammenfassen oder mit Intelligente Antworten mit einem Fingertipp antworten. Für Anwender, die in mehreren von Apple Intelligence unterstützten Sprachen kommunizieren, passen sich diese Funktionen an die Sprache an, in der sie schreiben. Man kann ab sofort auch störende Objekte aus Bildern mit Bereinigen entfernen, mit Image Playground kreative neue Wege erkunden, um sich visuell auszudrücken, und mit Genmoji das perfekte Emoji für jeden Moment erstellen. Aufbauend auf Apple Intelligence hilft visuelle Intelligenz iPhone Nutzer, mehr über ihre Umgebung zu erfahren.1 Mit ChatGPT, das in Siri und die Schreibwerkzeuge integriert ist, können Anwender auf das Fachwissen von ChatGPT zugreifen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen, und so Dinge schneller und einfacher erledigen als je zuvor.

Apple legt großen Wert auf Datenschutz

Mit der Freigabe von Apple Intelligence in weiteren Sprachen und Regionen, macht der Hersteller noch einmal darauf aufmerksam, welchen großen Fokus er dem Thema „Datenschutz in der KI“ zukommen lässt. Apple betont, dass ein wichtiger Baustein hierfür die Verarbeitung von Anfragen direkt auf dem Gerät ist, sodass viele der zugrundeliegenden Modelle vollständig auf dem Gerät ausgeführt werden.

Sollten ein Nutzer jedoch komplexere Anfragen stellen, so kann Apple Intelligence dank Private Cloud Compute die Rechenkapazität flexibel anpassen und skalieren, um auf größere, serverbasierte Modelle für komplexere Anfragen zurückzugreifen, während die Privatsphäre der Anwender gewahrt bleibt. Diese Modelle laufen auf Servern mit der Power von Apple Chips. Das bietet die Grundlage, die es Apple ermöglicht, sicherzustellen, dass Daten niemals gespeichert oder zugänglich gemacht werden.

Weiter heißt es, das Apple erstmals in der Industrie unabhängige Experten die Möglichkeit einräumt, den Code einsehen, der auf Servern mit Apple Chips ausgeführt wird, um dieses Datenschutzversprechen laufend zu überprüfen.