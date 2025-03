Apple stellt am heutigen Abend allerhand Updates auf den eigenen Servern bereit. Dabei denkt das Unternehmen nicht nur an neuere Geräte (unter anderem wurden iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 freigegeben), sondern auch an ältere Geräte, die nicht auf auf die aktuellen Softwareversionen aktualisiert werden können.

Apple veröffentlicht Updates für ältere Geräte

Erfreulicherweise denkt Apple nicht nur an seine aktuellen Geräte, sondern stellt in regelmäßigen Abständen Updates für ältere Geräte bereit. Am heutigen Abend war es wieder soweit. Neue Funktionen solltet ihr bei diesem Updates allerdings nicht erwarten. Vielmehr hat Apple unter der Haube gearbeitet, Bugs beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. Folgende Updates warten auf euch

iOS 15.8.4 and iPadOS 15.8.4 (19H390)

iOS 16.7.11 and iPadOS 16.7.11 (Build 20H360)

iPadOS 17.7.6 (Build 21H423)

macOS Ventura 13.7.5 (22H527)

macOS Sonoma 14.7.5 (23H527)