Die Vorstellung einer Apple Watch als elegantes, vollständig aus Glas gefertigtes Accessoire wirkt zunächst futuristisch, doch Apple arbeitet angeblich an einem solchen Konzept. Die ursprüngliche Idee für ein Gehäuse aus Glas, das sowohl beim iPhone als auch bei der Apple Watch Anwendung finden sollte, stammte von Apples ehemaligen Designchef Jony Ive. Bislang ist seine Vision noch nicht Wirklichkeit geworden, doch jüngsten Meldungen zufolge hat Apple zumindest ein Auge auf eine gläserne Apple Watch geworfen.

Glas-Design für die Apple Watch

Der bekannte Leaker Instant Digital berichtet auf Weibo, dass Apple derzeit an einer Apple Watch arbeitet, bei der das Display und das Gehäuse nahtlos ineinander übergehen – und das alles aus Glas. Das bedeutet, dass es keine sichtbaren Übergänge oder einen störenden Rahmen gibt. Klingt spannend, allerdings fehlen bislang konkrete Beweise für diese faszinierende Behauptung.

Ein durchgehendes Glasgehäuse könnte der Apple Watch nicht nur ein stilvolles Upgrade verleihen, sondern auch völlig neue Bedienmöglichkeiten schaffen. Erweiterte Gesten, höhere Wasserdichtigkeit und Schutz vor Staub wären einige der vielen Vorteile.

Dass Apple mit der Idee liebäugelt, zeigten bereits einige Patente, die genau solche Geräte beschreiben. In den Patentschriften spricht Apple von Wearables aus Glas mit integrierten Touch-Flächen, die ganz ohne traditionelle Knöpfe auskommen. Dabei stehen Gestensteuerung und ein minimalistisches Design im Vordergrund. Doch Patente allein bedeuten noch keine Markteinführung.

Herausforderungen eines Glasgehäuses

Die offensichtlichste Hürde eines Glasgehäuses ist die Widerstandsfähigkeit. Glas sieht zwar elegant und futuristisch aus, ist aber auch zerbrechlicher als Titan, Metall und Keramik, die in aktuellen und früheren Apple Watch Modellen verwendet werden. Uhren werden beim täglichen Tragen durch Stöße, Kratzer und Stürze in Mitleidenschaft gezogen, sodass Apple eine Glasart entwickeln müsste, die viel stärker ist als das, was wir gewohnt sind.

Ein Glas-Design für die Apple Watch ist laut Instant Digital bei Apple in der Entwicklung. Doch was ist mit dem iPhone? Realistisch betrachtet ist eine komplett gläserne Apple Watch einfacher umzusetzen als ein entsprechendes iPhone. Der Grund liegt auf der Hand. Die kleinere Bauform macht es technisch leichter, ein solches Gerät zu realisieren. Somit stehen die Chancen für eine Apple Watch aus Glas höher als beim iPhone. Dennoch sollten wir nicht erwarten, dass diese Vision bereits in Kürze Realität wird.