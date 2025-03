Seit vielen Jahren wird kolportiert, dass Apple an einer nicht-invasiven Blutzuckemressung für die Apple Watch arbeitet. Einer aktuellen Einschätzung zufolge werden noch weitere Jahre vergehen, bis diese Technologe marktreif ist. Dabei soll die Idee zur Umsetzung einer nicht-invasiven Blutzuckermessung in der Steve-Jobs-Ära entstanden sein.

Apple Watch: nicht-invasive Blutzuckermessung „noch Jahre entfernt“

Apples Ziel ist es, einen Sensor in die Apple Watch zu integrieren, der Nutzer über Prädiabetes informiert, damit sie proaktiv Maßnahmen ergreifen und den Zustand möglicherweise umkehren kann. Prädiabetes ist ein Warnsignal dafür, dass der Blutzuckerspiegel zwar höher als normal, aber noch nicht hoch genug für die Diagnose Diabetes ist. Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht ein frühzeitiges Eingreifen durch Lebensstiländerungen, um das Fortschreiten zu Typ-2-Diabetes zu verhindern oder zu verzögern.

Die meisten Blutzuckertests, die derzeit durchgeführt werden, erfordern einen Hautstich. Apple hingegen versucht, eine Methode zu entwickeln, die optische Absorptionsspektroskopie und Laser nutzt, um die Glukosekonzentration im Körper zu bestimmen, ohne die Haut zu durchstechen. Es heißt, dass der Hersteller aus Cupertino an einem Silizium-Photonik-Chip arbeitet, der optische Absorptionsspektroskopie nutzt, um Licht eines Lasers unter die Haut zu strahlen und so die Glukosekonzentration im Körper zu bestimmen.

Vor rund zwei Jahren wurde gemunkelt, dass Apples Blutzuckermessgerät die Proof-of-Concept-Phase erreichte und in einem funktionsfähigen Prototyp gipfelte. Allerdings war dieser viel zu groß, um in der Apple Watch integriert werden zu können.

Darüberhinaus soll Apple an App zur Diabetes-Prävention. So könnte bei einigen zukünftigen Produkten von Apple zur Blutzuckerkontrolle helfen, werde aber nicht unbedingt in einem Produkt für Verbraucher enden.

Apple scheint weiterhin fieberhaft an neuen Gesundheitsfunktionen zu arbeiten. Erst über das Wochenende wurde bekannt, dass der Hersteller an einem KI-gestütztes Gesundheitsoach arbeitet, der mit iOS 19.4 eingeführt werden könnte und personalisierte Gesundheitsempfehlungen und Lifestyle-Verbesserungen bietet.