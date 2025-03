Falls ihr mit dem Kauf eines neuen MacBook Pro noch zögert, könnte das Jahr 2026 genau das richtige für euch sein. Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, plant Apple für nächstes Jahr eine umfassende Überarbeitung des MacBook Pro, die drei große Neuerungen mit sich bringt.

Eine der wichtigsten Neuerungen des 2026er MacBook Pro ist die Einführung der OLED-Display-Technologie. OLED sorgt für tiefere Schwarztöne, lebendigere Farben und einen besseren Kontrast, sodass alles von Tabellenkalkulationen bis hin zum Streaming von Filmen besser aussieht.

Aller Voraussicht wird Apple die Tandem-OLED-Technologie für das MacBook Pro verwenden. Die bereits in den aktuellen iPad Pro Modellen eingesetzte Technologie bietet erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen OLED-Displays. Hier werden zwei übereinander liegende organische Leuchtschichten verwendet, was zu einer höheren Helligkeit, verbesserter Energieeffizienz und längerer Lebensdauer führt. Apples Beschreibung des Ultra Retina XDR-Displays des iPad Pro hebt diese Vorteile hervor:

„Das Ultra Retina XDR Display nutzt die bahnbrechende Tandem OLED Technologie, die das Licht von zwei OLED Panels kombiniert und für phänomenale Helligkeit auf dem gesamten Bildschirm sorgt. Das neue iPad Pro unterstützt unglaubliche 1.000 Nits Helligkeit auf dem ganzen Bildschirm für SDR und HDR Inhalte und 1.600 Nits Spitzenhelligkeit für HDR. Kein anderes Gerät seiner Art hat so einen enormen Dynamikbereich. Die Tandem OLED Technologie ermöglicht Kontrolle über Farbe und Helligkeit jedes Pixels im Sub-Millisekundenbereich und macht XDR präziser als je zuvor. Spiegelglanzlichter in Fotos und Videos erscheinen noch heller, Schatten und Bereiche mit wenig Licht sind auf dem iPad noch nie so präzise dargestellt worden – und das alles bei höherer Reaktionsgeschwindigkeit bei bewegten Inhalten.“