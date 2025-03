In den letzten Wochen mehrten sich die Gerüchte, dass Apple dem kommenden großen iOS-Update ein Design-Update verpasst. Es heißt, dass der Hersteller bei iOS 19 auf ein neues Design mit glasartige Schaltflächen, Menüs, Benachrichtigungsbanner und mehr setzen wird. Das Ganze könnte ein Stück weit an das Design von visionOS angelehnt sein. Nun gibt es einen weiteren Hinweis auf ein glasartiges Erscheinungsbild.

iOS 19: Apple-Codename gibt Hinweis auf mögliche Design-Änderungen

Offiziell werden wir erst am 09. Juni bei der eröffnenden Keynote zur Apple Worldwide Developers Conference erfahren, in welche Richtung Apple iOS 19 entwickelt. Vorab gibt es weiterhin Hinweise auf ein Design-Update. So spricht Mark Gurman von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters davon, dass das neue Designprojekt intern den Codenamen „Solarium“ trägt. Ein Solarium ist ein Raum mit Glaswänden, die viel Sonnenlicht hereinlässt. Dieser Codename impliziert, dass iOS 19 ein „glasartiges“ Erscheinungsbild mit durchscheinenden Oberflächen besitzen wird.

Zuletzt hatte neben Mark Gurman auch Leaker Jon Prosser von größeren Design-Anpassungen an iOS 19 berichtet. Unter anderem zeige er angebliche Renderings zur kommenden Kamera- und iMessage-app. Welches Ausmaß die Designanpassungen erhalten werden, bleibt abzuwarten. Mark Gurman erwartet die größten Designänderungen sei iOS 7.

Am 09. Juni 2025 erfahren wir mehr. Apple hat kürzlich die WWDC angekündigt. Im Rahmen einer Keynote wird der Hersteller einen Ausblick auf iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 und Co. geben.