Jason Momoa kehrt in einer neuen epischen Rolle zu Apple TV+ zurück und setzt damit seine Zusammenarbeit mit der Plattform nach dem Erfolg von „See“ fort. Apple hat heute einen ersten Blick auf „Chief of War“ gewährt – ein mitreißendes neues Drama, das von Momoa selbst entwickelt, geschrieben und produziert wurde. Die ersten beiden Episoden der Serie feiern am 1. August 2025 auf Apple TV+ Premiere.

Jason Momoas Herzensprojekt

Vor der atemberaubenden Kulisse von Hawaii erzählt „Chief of War“ die historische Geschichte von Ka’iana, einem hawaiianischen Krieger, der die Inseln vereinen wollte, bevor die westliche Kolonialisierung im späten 1700 einsetzte. Die Serie erstreckt sich über neun Episoden und stützt sich auf ihre reichen kulturellen Wurzeln mit einer Besetzung, die überwiegend polynesisch ist. Es ist eine Erzählung über Identität, Erbe und Widerstand, die aus der Sicht eines Volkes gezeigt wird, das seine eigene Vergangenheit nur selten im großen Rampenlicht wiederfindet.

Was „Chief of War“ besonders bedeutungsvoll macht, ist die Tatsache, dass es sich nicht einfach um ein weiteres Historiendrama handelt. Es ist ein persönliches Projekt sowohl für Momoa als auch für seinen Co-Autor Thomas Pa’a Sibbett, die beide von den hawaiianischen Ureinwohnern abstammen. Neben Momoa finden sich einige erfahrene Darsteller im Cast von „Chief of War“ wieder, darunter: Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Cliff Curtis, Te Kohe Tuhaka und die Newcomerin Kaina Makua.

Die Serie wird von FIFTH SEASON und Chernin Entertainment produziert. Justin Chon, der für seine emotionsgeladenen Geschichten bekannt ist, führt bei den ersten beiden Episoden Regie. Momoa übernimmt die Regie für das Staffelfinale. Die Crew besteht aus einigen erfahrenen Produzenten, darunter Doug Jung als Showrunner, Peter Chernin und Francis Lawrence, um nur einige zu nennen.

Wie bereits erwähnt, ist es nicht das erste Mal, dass Momoa mit Apple zusammenarbeitet. Apple TV+ Fans der ersten Stunde werden sich sicher an „See“ erinnern. Die düstere, postapokalyptische Saga lief drei Staffeln lang und trug dazu bei, Apple TV+ als ernstzunehmenden Mitbewerber im Bereich der Streamingdienste zu etablieren.