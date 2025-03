Apple hat soeben macOS Sequoia 15.4 veröffentlicht. Damit steht am heutigen Abend mit iOS 18.4 und iPadOS 18.4 nicht nur ein Update für iPhone und iPad zur Verfügung, ihr könnt auch euren Mac aktualisieren.

Apple gibt macOS Sequoia 15.4 frei

Ab sofort könnt ihr macOS Sequoia 15.4 installieren. Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am Mac über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. macOS Sequoia 15.4 bietet allerhand Verbesserungen und neue Features.

Apple Intelligence wurde grundsätzlich in Deutschland auf dem Mac seit Ende letzten Jahres unterstützt. Allerdings nur in Englisch (USA). Ab sofort kann Apple Intelligence auf dem Mac auch in deutscher Sprache genutzt werden. Zudem bringt macOS Sequoia 15.4 eine komplett überarbeitete Mail-App mit Mail-Kategorisierung auf den Mac. Das Update bietet eine Reihe neuer Emoji-Zeichen auf den Mac. Zudem gibt es für Abonnenten von Apple News+ einen eigenen News+ Essens-Bereich mit Rezepten, Restaurantartikeln und anderen relevanten Inhalten. Image Playground bietet einen neuen Skizzen-Stil, die Möglichkeit, Erinnerungsfilme in der Fotos-App zu erstellen, und Apple Intelligence wird um neue Sprachen erweitert.

In den Release-Notes heißt es

(Folgt in Kürze)