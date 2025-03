visionOS 2.4 ist da. Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um Updates für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV und HomePod zu veröffentlichen, sondern auch eine Aktualisierung für seine Computerbrille „Apple Vision Pro“ zur Verfügung zu stellen. Highlight des Updates dürfte die Bereitstellung von Apple Intelligence sein.

Apple gibt visionOS 2.4 frei

Besitzt ihr eine Apple Vision Pro? Dann steht ab sofort ein großes Update für das Headset bereit. Mit Apple Intelligence für Vision Pro könnt ihr Text mit Schreibwerkzeugen Korrektur lesen, umschreiben und zusammenfassen, mit ChatGPT in Schreibwerkzeugen von Grund auf neuen Text verfassen, mit Image Playground neue Möglichkeiten entdecken, sich visuell auszudrücken, mit Genmoji das perfekte Emoji für jedes Gespräch erstellen und vieles mehr. Apple Intelligence wird in einer Betaversion in visionOS 2.4 mit Unterstützung für Englisch (USA) verfügbar sein. Weitere Features und Unterstützung für zusätzliche Sprachen folgen im Laufe des Jahres.

Darüberhinaus bringt visionOS 2.4 weitere Neuerungen auf Apple Vision Pro. Spatial Gallery – eine neue App für Vision Pro – bietet eine kuratierte Sammlung von räumlichen Fotos, räumlichen Videos und Panoramen. Die Apple Vision Pro App für iPhone bietet eine neue Möglichkeit, Apps und Spiele aus dem App Store herunterzuladen, Erlebnisse aus Apple TV, der Spatial Gallery und mehr zu entdecken, hilfreiche Tipps leicht zu finden und schnell auf Informationen für die eigene Vision Pro zuzugreifen.

Zudem findet ihr einen verbesserten Gästemodus vor. Mit neuen Erweiterungen für den Gästemodus in visionOS 2.4 könnt ihr eine Session im Gästemodus mit ihrem iPhone oder iPad in der Nähe starten. Wenn euer Gerät entsperrt ist, könnt ihr auswählen, auf welche Apps der Gast zugreifen kann, und Spiegeln der Ansicht mit AirPlay starten, sodass sie ihren Gast ganz einfach durch ihr Vision Pro Erlebnis führen können.