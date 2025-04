Powerbanks gibt es wie Sand am Meer – groß, klein, billig, teuer. Doch wenn Technik nicht nur funktionieren, sondern sich auch gut anfühlen soll, trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Gerade im Zusammenspiel mit aktuellen Smartphones zählen heute nicht nur Kapazität und Ladegeschwindigkeit, sondern auch Design, Haptik und clevere Details. Die EcoFlow Rapid Magnetic Powerbank will genau hier ansetzen. Allen voran die Unterstützung des Qi2-Standards lässt die kompakte 5.000 mAh Powerbank aus der Masse herausstechen. Was EcoFlow im Hinblick auf Design und Ladeoptionen zu bieten hat, schauen wir uns heute genauer an.

Design und Funktionen

Das Design der EcoFlow Rapid folgt einer klaren und vertrauten Ästhetik. Mit glatten, abgerundeten Kanten und einem silbernen Finish verbindet die Powerbank moderne Funktionalität mit einem Hauch von Retro-Appeal. Dabei sorgen die verchromten Akzente für eine hochwertige Anmutung, sind jedoch auch ein Fingerabdruckmagnet.

Mit ihren kompakten Maßen von 10,8 × 7 × 1,44 cm passt die Powerbank problemlos in die meisten Hosen- oder Jackentaschen. Das Gewicht von rund 180 Gramm ist zwar nicht federleicht, liegt aber dank einer guten Gewichtsverteilung perfekt in der Hand. EcoFlow hat sich eindeutig zum Ziel gesetzt, das Design minimalistisch und dennoch durchdacht zu halten, und das zeigt sich auch in den kleinen Dingen, wie z. B. dem integrierten USB-C-Kabel, das sauber in der Unterseite untergebracht ist. Zusätzlich bietet die Powerbank einen USB-C-Port an der Seite, an dem beispielsweise ein USB-C-auf-Lightning-Kabel angeschlossen werden kann.

Das Kunststoffgehäuse ist sehr widerstandsfähig und hält dem täglichen Gebrauch stand. Es fühlt sich an wie etwas, das ein Jahr lang in der Tasche leben kann und immer noch anständig aussieht. Zudem bietet die Powerbank einen ausklappbaren Kickstand. Der ausklappbare Ständer ist nicht nur ein Design-Gimmick, sondern hat sich in unserem Testzeitraum im Alltag als sehr praktisch erwiesen. So haben wir ihn regelmäßig für FaceTime-Anrufe oder für Videos genutzt, selbst dann, wenn keine Ladung notwendig war.

Zudem bietet die Powerbank vier kleine Anzeigeleuchten, die jeweils 25 Prozent des Akkus darstellen. Das ist zwar zweckmäßig, aber wir würden etwas Informativeres bevorzugen. Eine prozentuale Anzeige oder ein kleines Display mit den wichtigsten Daten würde das Batteriemanagement erheblich erleichtern. Ein Display gibt es jedoch nur in der größeren 10.000 mAh Variante der EcoFlow Rapid.

Perfekt für das iPhone

Das Highlight der Powerbank ist zweifelsohne die Unterstützung des Qi2-Standards. Apple hat seine MagSafe-Technologie dem Wireless Power Consortium (WPC) zur Verfügung gestellt, um den neuen Qi2-Standard zu entwickeln. Das bedeutet: Die magnetische Ausrichtung von Qi2 basiert direkt auf MagSafe. Somit funktioniert auch das magnetische Andocken mit der idealen Ausrichtung wie mit jedem anderen MagSafe-Zubehör. So könnt ihr euer iPhone mit bis zu 15 Watt kabellos laden. Dabei hält die Powerbank dank der magnetischen Anziehungskraft sicher am Gerät. Per Kabel lädt die Powerbank das iPhone mit bis zu 30 Watt.

Wir haben die Rapid Powerbank intensiv im Einsatz gehabt. Das regelmäßige Laden eines iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 und iPods Pro hat jeweils schnell und stets problemlos funktioniert. Zudem hat ein Fire Kids HD 8 Tablet auf Reisen eine nötige Frischzellenkur dank des EcoFlow Rapid erhalten. Wie zu erwarten war, hat uns die Powerbank hier nicht enttäuscht.

Mit einer Kapazität von 5.000 mAh bietet die Powerbank etwa eine volle Ladung für die meisten Smartphones. Das 5.000 mAh Modell ist am besten als Backup für einen Tagesausflug zu sehen. Für eine mehrtägige Nutzung ohne Zugang zu anderen Energiequellen wird die Kapazität nicht ausreichen. Es gibt natürlich Alternativen, wenn ihr mehr Energie benötigt. EcoFlow bietet hier als Option die bereits erwähnte stärkere Variante mit einer Kapazität von 10.000 mAh an. Dieses Modell bietet sogar eine Ladeleistung von bis zu 65 Watt per Kabel.

Beim Aufladen wird die EcoFlow Rapid ein wenig warm, aber nie bedenklich. Überhitzung ist hier kein Thema. Das ist ein gutes Zeichen für langfristige Zuverlässigkeit und sichere Nutzung. Wenn ihr jemals eine billigere Powerbank benutzt habt, die so warm wurde, dass ihr nervös wurdet, fühlt sich diese hier sehr viel sicherer an.

Es ist offensichtlich, dass EcoFlow auf das Wärmemanagement geachtet hat. Laut dem Hersteller überwacht ein Temperatursensor die Powerbank 50 Mal pro Sekunde und passt den Ladestrom entsprechend an, um eine Überhitzung der Batterie zu verhindern. Das bedeutet sicheres Aufladen und geringere Abnutzung im Laufe der Zeit.

Fazit

Die EcoFlow Rapid Powerbank ist ein Kraftpaket für den Alltag – besonders für iPhone-Nutzer. Dank des kompakten Designs und der MagSafe-kompatiblen Qi2-Technologie fügt sich die Powerbank perfekt in die Apple-Welt ein. Sie ist einfach zu bedienen, durchdacht verarbeitet und liefert mit 15 Watt kabellos bzw. 30 Watt per Kabel eine gute Ladeleistung. Der integrierte Kickstand, das robuste Gehäuse und das integrierte USB-C-Kabel sind praktische Extras, die uns sehr gut gefallen haben.

Klar, mit 5.000 mAh ersetzt sie kein Ladegerät für mehrtägige Ausflüge, aber das ist auch nicht das Ziel dieses Modells. Für alle, die abends oft mit dem letzten Prozent Akku kämpfen oder beim Pendeln oder im Meeting noch ein bisschen Extra-Power brauchen, ist die EcoFlow Rapid ein verlässlicher Begleiter. Wer mehr will, greift zur 10.000 mAh Variante.

20 Prozent Rabatt

Die EcoFlow Rapid Magnetic Powerbank (5.000 mAh) kostet regulär 69,99 Euro. Amazon bietet derzeit einen Rabatt von 20 Prozent, womit ihr die Powerbank für 55,99 Euro erhaltet.