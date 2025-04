Rund zwei Monate trennen uns noch von der diesjährigen WWDC. Am 09. Juni 2025 wird Apple seine Entwicklerkonferenz mit einer Keynote eröffnen und einen ersten Ausblick auf iOS 19 und weitere Updates geben. Wie in jedem Jahr stellt sich die Frage, welche iPhone-Modelle mit dem kommenden großen Update kompatibel sein werden. Am heutigen Tag könnten wir die Antwort darauf erhalten. Demnach wird iOS 19 nicht mehr mit dem iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max kompatibel sein.

iOS 19: Diese iPhone-Modelle werden offenbar nicht mehr unterstützt

Unsere Kollegen von Macrumors berufen sich auf einen privaten Account auf X, der in der Vergangenheit akkurate Informationen geliefert hat, und berichten, dass iOS 19 nicht mehr auf dem iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max (diese Modelle verfügen über den A12 Bionic Chip) laufen wird. Alle anderen Modelle sollen kompatibel sein. Demnach wurde auf folgenden Modellen iOS 19 laufen:

iPhone 16e

iPhone 16 (Plus)

iPhone 16 Pro (Max)

iPhone 15 (Plus)

‌iPhone 15‌ Pro (Max)

‌iPhone‌ 14 (Plus)

‌iPhone‌ 14 Pro (Max)

‌iPhone‌ 13 (mini)

‌iPhone‌ 13 Pro (Max)

‌iPhone‌ 12 (mini)

‌iPhone‌ 12 Pro (Max)

‌iPhone‌ 11

‌iPhone‌ 11 Pro (Max)

‌iPhone‌ SE (2. Generation oder neuer)

Die genannten werden grundsätzlich iOS 19 unterstützen. Allerdings werden nicht alle Modelle auch alle Funktionen ermöglichen. Einige Features werden auf die aktuelleren Modelle beschränkt sein. Apple Intelligence – als Beispiel – läuft nur auf dem iPhone 15 Pro und den iPhone 16 Modellen.